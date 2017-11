Le président togolais menace de poursuivre l’opposition pour crimes contre des militaires

12 Novembre 2017

Lomé, Togo, 12 novembre (Infosplusgabon) - Le chef de l’Etat togolais, Faure Gnassingbé, a vertement critiqué vendredi l’opposition pour son comportement dans les manifestations sur la question des réformes, la menaçant de poursuites pour les militaires tués.

"Leurs assassins sont activement recherchés, et tout sera mis en œuvre pour les retrouver, où qu'ils se trouvent, les juger et les châtier conformément aux lois de notre République", a notamment promis le président Faure Gnassingbé, au cours d'une visite au camp militaire de Témédja, dans la région des Plateaux.

"Ceux et celles qui organisent ces manifestations portent la lourde responsabilité des victimes que les participants ont faites et des dégâts qu'ils ont causés", a-t-il ajouté, appelant l'armée à sécuriser le pays, tout en lui renouvelant sa "confiance totale".

"Sous la conduite de vos chefs, j'ai la conviction que vous vous comporterez toujours en soldats responsables face aux provocations et aux menaces de toutes sortes. Je sais pouvoir compter sur votre courage et votre sens du devoir pour relever tous les défis qui vous seront lancés, et que sans faiblesse, nous serons ensemble pour répondre à toute menace ou action terroriste qui pourrait toucher notre nation", a-t-il affirmé.

De son côté, l’opposition, dans plusieurs communiqués diffusés la semaine dernière, a dénoncé la répression des manifestants dont des enfants, accusant les forces de sécurité et militaires de crimes, et appelant à une enquête internationale indépendante pour situer les responsabilités.

Le parti, Les Démocrates, le seul à réagir pour le moment aux propos du chef de l’Etat togolais, parle de "machiavélisme de Faure Gnassingbé et d'instrumentalisation des FAT " (Ndrl : Forces armées togolaises).

Depuis le début des manifestations de l’opposition pour des réformes institutionnelles et constitutionnelles, on déplore une quinzaine de morts dont des militaires, dans la ville de Sokodé, considérée comme un bastion de l’opposition, au centre et dans la région septentrionale du pays.

En attendant l’exécution des menaces du chef de l’Etat, la justice mène déjà des actions.

Le 16 octobre, rappelle-t-on, sur réquisition du parquet, Djobo Mohamed Alassani, un imam d’une mosquée de la ville de Sokodé, conseiller du président du Parti national panafricain (PNP), Tchikpi Atchadam, accusé de "crime et sédition", a été interpellé suite aux "incitations et aux appels répétitifs à la violence, au meurtre et à la sédition".

Il est accusé, dans son sermon du 13 octobre, de s’être "livré à des appels au meurtre de militaires et de citoyens togolais".

Cette interpellation a poussé les militants du parti et les fidèles, en guise de représailles, à détruire des édifices publics et privés. Deux militaires, en faction chez des personnalités publiques, ont été lynchés et exécutés, des munitions emportées.

La ville est presque en état de siège, les militaires bouclant les quartiers et empêchant toute manifestation.

FIN/INFOSPLUSGABON/IRT/ GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon