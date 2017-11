La démission du vice-Premier ministre à la Une de l’actualité ce week-end à Maurice

12 Novembre 2017

Port-Louis, Maurice, 12 novembre (Infosplusgabon) - Le vice-Premier ministre et numéro 4 du gouvernement mauricien, Showkatally Soodhun, qui a été contraint vendredi soir à la démission par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, suite à des propos communautaristes, fait la Une de l’actualité ce week-end à Maurice.

A ce propos, tous les médias rapportent depuis vendredi soir la conférence de presse du Premier ministre où il a demandé au n°4 de son gouvernement de quitter ses fonctions. Une décision qui intervient après que le Premier ministre a pris connaissance, le mardi 7 novembre, d’une vidéo dans laquelle Showkutally Soodhun tient des propos sectaires lors d’une réunion au sein de son ministère.

Le journal en ligne L’express.mu écrit que Pravind Jugnauth avait demandé l’ouverture d’une enquête sur le vice-Premier ministre.

"Cette vidéo aura été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase après les menaces de mort que Showkutally Soodhun avait proférées à l’encontre de Xavier-Luc Duval, Leader de l’Opposition, sans compter l’expulsion d’une femme lors d’un atelier de travail et ses valises en trop à son retour d’un voyage en Arabie saoudite. Depuis, beaucoup de Mauriciens expriment leur colère sur les réseaux sociaux et réclament la démission du ministre", écrit ce journal.

Showkutally Soodhun est le deuxième ministre et le troisième membre du gouvernement à devoir soumettre sa démission après un scandale. Le premier a été Raj Dayal, ancien ministre de l’Environnement, accusé de corruption ; ensuite Ravi Yerrigadoo, de son poste d’Attorney General après une affaire de blanchiment d’argent.

Selon le quotidien Le Défi, cette affaire remonte à juillet 2017 lors d’une rencontre entre le vice-Premier ministre et certaines personnes qui s'opposaient à la construction de logements sociaux dans leur région.

"La rencontre avait été enregistrée en caméra cachée et a été révélée à la presse cette semaine. Depuis, la pression populaire est montée et beaucoup réclamaient la mise à pied du ministre", écrit le journal.

Ce quotidien publie aussi une liste des frasques du vice-Premier ministre depuis qu’il est en poste depuis janvier 2015.

"Pravind Jugnauth maintient qu’il sera sans pitié envers ceux qui mettent en péril l’unité nationale, même dans son propre camp", écrit de son côté, le journal en ligne ION News.

Finalement, dans un article d’opinion, le journaliste Jean-Marc Poche de Le Mauricien, estime qu’il était difficile pour Showkutally Soodhun de se tirer d'affaire.

"Aujourd'hui, il apprend à ses dépens où peut mener une démagogie dangereuse. Il fait en effet partie de ces politiciens ayant un langage pour chaque circonstance et pour chaque audience à laquelle il s'adresse, et ce, en fonction de la classe. De cette trempe de politiciens archaïques, d'un autre temps, qui peuvent mettre l'unité nationale en péril uniquement pour atteindre leur objectif", estime le journaliste, avant d’ajouter qu’en acceptant de sanctionner Showkutally Soodhun, " Pravind Jugnauth a réussi, de justesse, à préserver son image, car c'est son autorité qui était en jeu. Il s'agit maintenant de suivre de près l'enquête policière et de s'assurer que celle-ci soit effectuée en toute indépendance".

