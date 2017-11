Afrique : L’Académie de jeunes Lions d’Afrique, une structure de référence pour le football

11 Novembre 2017

OUAGADOUGOU, 11 novembre (Infosplusgabon) - L’Académie de jeunes Lions d’Afrique (AJLA), structure de référence créée en 2017 par des anciens dirigeants et anciens joueurs de football, attire chaque années les jeunes d’Afrique passionnés par le football. L’Académie reste également ouverte aux adeptes du ballon rond originaires de tous les pays.

AJLA est une structure crédible dans le domaine de la formation en football. Basée à Nelspruit en Afrique du Sud, elle offre un cadre agréable et des infrastructures adéquates pour une bonne pratique du football.

Le centre de formation est animé par des techniciens de haut niveau dans le domaine du sport et en particulier du football et fait partie de nos jours des structures de références dans le cadre de la formation et le placement des jeunes joueurs au sein des grands clubs africains et européens.

Pour Bertrand Kabore, ancien Secrétaire Général de la Fédération burkinabè de football, « plus que jamais, le centre entend mettre l’accent sur une organisation très professionnelle.

Selon les dirigeant du centre de formation, « le bon fonctionnement d’une école de football repose sur différents éléments à savoir un projet sportif avec des objectifs généraux clairement définis tant sur le plan football que sur le plan humain».

Trois objectifs principaux animent les dirigeants de l’Académie de football autour des références pour les éducateurs et les dirigeants de l’école de football. offrir le meilleur accueil possible à tous les joueurs et joueuses qui souhaitent se perfectionner au football en leur proposant des entrainements et un encadrement de qualité.

Mais également former des joueurs et joueuses en leur donnant un bagage technique solide, de bonnes bases tactiques et un état d’esprit fondé sur la volonté de progresser dans cette discipline.

– Inscription se fait d’Août à Septembre 2017

– Préparation : Novembre 2017

– Départ : Janvier 2017

– Cours d’anglais et sport : Nov 2017 à Dec. 2017

– Rentrée scolaire : Janvier 2018.

– Vacances : Novembre 2018.

– Régime d’internat

– Cours ,sport ,logements et repas : 8 000 euros

Payable ainsi qu’il suit :

Août 2017 : 2 000 euros

Octobre 2017 : 2000 euros

Janvier 2018 : 2000 euros

Mars 2017 : 2000 euros

Le montant de 8 000 euros donne droit à :

Une Assurance maladie

Une tenue d’école

Des tenues de sport

Des chaussures de sport.

Une assistance pour les inscriptions et demande de visa peut être obtenue moyennat une modeste contribution.

En rappel : La discipline étant la clé de l’apprentissage, le cente est très exigeant en la matière :

Les heures d’entraînements et de cours doivent être respectées scrupuleusement.

Chaque élève doit se doter d’un ordinateur portable.

Plan de carrière :

Après une année de formation, il est possible de poursuivre ses études en Europe.

L’ALA intervient dans la recherche de débouchés grâce à nos relais en Europe.

Pour plus d’information, voir le lien : http://ascomfoot.com/depliant/

