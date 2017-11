Légère hausse du taux d'inflation en octobre au Rwanda

Kigali, Rwanda, 10 novembre (Infosplusgabon) - L'inflation globale annuelle du Rwanda a légèrement augmenté de 3,8 pc en octobre contre 3,6 pc le mois précédent, annonce ce vendredi l'Agence nationale de la statistique du Rwanda.

"La hausse de l'indice des prix à la consommation est principalement due à la hausse des prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées, du logement, de l'eau, de l'électricité, du gaz et autres carburants", précise l'agence dans un communiqué.

Le taux d'inflation de base du Rwanda, hors produits frais et énergie, a cru de 0,5 pc en octobre comparé à septembre, selon l'agence.

Selon les experts économiques, l'inflation a grossi en octobre à cause des prix des denrées alimentaires.

