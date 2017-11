La production pétrolière de la Libye toujours tributaire du chaos ambiant

10 Novembre 2017

Tripoli, Libye, 10 novembre (Infosplusgabon) - Principale ressource de la Libye, qui en tire plus de 90 pour cent de ses revenus, la production pétrolière poursuit une courbe en dents de scie, fluctuant entre 900.000 et 1,050.000 barils par jour actuellement, et reste donc tributaire du chaos sécuritaire qui secoue le pays depuis plus de six ans.

Par exemple, la fermeture à répétition du champ pétrolifére d'al-Charara (sud), un des pus importants du pays avec une production de 340.000 b/j, influe énormément sur le volume de la production nationale.

En l'espace de quelques mois, ce site pétrolier a connu , outre différents mouvements sociaux, notamment de la part du personnel et des habitants de la région d'Oubari, des actions de groupes armés qui ont procédé à sa fermeture pour réclamer des primes et autres avantages.

Ces mouvements ont eu des impacts importants sur la capacité de ce puits à maintenir son niveau de production, de l'avis même d'une source de la Compagnie nationale de pétrole (NOC), qui exploite ce gisement.

Cette situation a totalement faussé les projections du directeur de la NOC, Muftapha Sanallah, qui avait affirmé, lors du franchissement de la barre du million de barils par jour en août dernier, qu'il tablait sur un plafond de 1,300.000 barils d'ici la fin de l'année 2017.

Avec des réserves estimées à environ 54 milliards de barils, la Libye se place au quatrième rang africain des pays producteurs de pétrole. Mais l'insécurité qui s'est installée après la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi et avec lui les structures de l'Etat, a plongé l'industrie pétrolière dans la tourmente, la production fluctuant au gré des violences dans le pays.

Pourtant la production de l'or noir n'a jamais cessé, même au plus fort de la révolution du 17 février 2011 qui s'est transformée en conflit armé.

Cette fragilisation de la production s'est poursuivie eu égard à la présence de centaines de milices et groupes armés qui vont faire des sites pétroliers, non seulement un moyen de gagner des revenus, mais un outil de pression efficace contre les autorités en place.

Ainsi, le sommet de cette crise a été atteint en 2013, lorsque Ibrahim Jadhran, chef de la garde des installations pétrolière chargée de protéger les sites et les terminaux pétroliers dans la région du Croissant pétrolier, dans l'Est du pays (Ras Lanouf, Brega, al-Sidra), , en conflit avec le gouvernement intérimaire de Ali Zeidan, a fermé ces ports d'exportation.

La production avait chuté à cette époque à moins de 200.000 barils par jour, privant les autorités durant trois ans de revenus tirés de l'exportation du brut.

Les différents accords signés avec cet ex-rebelle qui a participé à la guerre contre le régime de Kadhafi, n'avaient pas abouti à débloquer la situation car il n'honorait pas ses engagements.

Cette situation a obligé la NOC à décréter l'état de force majeure sur les ports pétroliers de l'Est dans le but d'éviter les surcharges financières inhérentes à l'impossibilité d'honorer les contrats d'exportation du brut signés avec les acquéreurs étrangers.

La perturbation de la production a eu des impacts majeurs sur les revenus de l'Etat libyen, devenu bicéphale, avec deux gouvernements, deux Parlements, deux NOC et deux Banques centrales, les uns à Tripoli et les autres à l'Est.

C'est pourquoi le budget a été déficitaire, aussi bien à l'Ouest qu'à l'Est du pays, obligeant à puiser régulièrement dans les réserves de devises qui ont fondu au fil des années avec le retrait de quelque 45 milliards de dollars en six ans.

C'est durant l'été 2016, à la faveur d'une attaque surprise sur les ports du Croissant pétrolier, que les troupes des forces armées libyennes dirigées par le maréchal Khalifa Haftar, ont chassé les combattants de Ibrahim Jadhran, reprenant le contrôle de ces sites pétroliers.

Remis à la NOC chargée de leur gestion, ces sites ont contribué aussitôt à l'augmentation de la production qui a connu une remontée graduelle, franchissant la barre des 600.000 barils par jour en fin 2016.

Continuant sur cette lancée , la production poursuivra son accession, dépassant le 1 million de barils en mi-2017 et annonçant la renaissance de l'industrie pétrolière en Libye.

Toutefois, la persistance de la crise politique, sous-tendue par les affrontements armés, a de nouveau entraîné la chute de la production qui est revenue en dessous de la barre des 800.000 barils en fin septembre.

Ce sont toujours les mêmes causes qui produisent les mêmes effets avec les mouvements sociaux, combinés aux actions de groupes armés, qui vont de nouveau perturber la production.

Au moment où le prix du baril de pétrole connaît une embellie en franchissant le seuil de 60 dollars, la reprise de la production pétrolière en Libye ne peut qu'être salutaire pour le pays, dont l'économie est au bord de la banqueroute avec une crise de liquidités endémique et une dégringolade du dinar face au dollar contre lequel, il s'échange à 9,25 pour un dollar sur le marché noir, alors que le taux officiel est de 1,38 dinar pour 1 dollar.

Si les efforts de réconciliation des Nations unies, avec le plan de l'Envoyé spécial, aboutissent, ce qui n'est pas encore gagné, au regard des premiers couacs enregistrés au niveau des pourparlers sur la révision de l'Accord politique, la Libye aura besoin d'énormes ressources pour financer la reconstruction du pays.

FIN/INFOSPLUSGABON/OIU/ GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon