Le 7ème plus gros bateau touristique du monde arrive en Egypte

10 Novembre 2017

Le Caire, Egypte, 10 novembre (Ibfosplusgabon) - Le septième plus gros bateau touristique du monde, le Mein Schiff, est arrivé ce vendredi au port égyptien de Savaga en Mer rouge, dans le cadre ďune tournée comprenant plusieurs autres ports, a annoncé la télévision ďEtat égyptienne.

Le navire, qui a à son bord environ 3.000 touristes fortunés de différentes nationalités et un équipage de 1.030 personnes, va effectuer des escales dans plusieurs ports sur la Méditerranée et la Mer rouge, a précisé la même source.

Le Mein Schiff, construit en 2016, a une longueur de 310 mètres, une largeur de 39 mètres et comprend 18 étages avec une capacité de 3.975 passagers.

Le port de Savaga est l'une des plus importantes structures portuaires ďEgypte ouvertes sur le continent asiatique et le chemin le plus court qui relie l'Egypte à l'Arabie saoudite, nécessitant seulement huit heures de navigation.

L'Egypte, un des pays les plus importants en matière de tourisme grâce à son passé civilisationnel, a été affectée par les attaques ''terroristes'' perpétrées par des groupes extrémistes dans plusieurs régions du pays.

