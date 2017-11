Visite prochaine des hommes ďaffaires tunisiens au Bénin

09 Novembre 2017

Tunis, Tunisie, 9 novembre (Infosplusgabon) - Une délégation d'hommes d'affaires tunisiens se rendra le mois prochain à Cotonou, au Bénin, pour effectuer une visite afin d'explorer des opportunités de partenariats et des projets d'investissements dans différents domaines, a annoncé, jeudi, le président du Conseil d'affaires tuniso-africain, Bassem Loukil.

Dans une déclaration radiophonique, M. Loukil a affirmé que le Bénin représente un lieu approprié pour l'instauration et la stabilisation des entreprises tunisiennes, notamment dans les domaines de l'agriculture, des industries de transformation et des matériaux de construction.

Le ministre tunisien du Transport, Radhouane Ayara, avait annoncé, le 31 octobre dernier, le lancement, le 14 novembre, du vol inaugural de la ligne entre Tunis et Cotonou sans préciser le nombre de vols hebdomadaires entre les deux capitales.

La Tunisie et le Bénin sont liés par une haute commission mixte de coopération mais qui ne se réunit pas régulièrement. Elle s'est arrêtée pendant plusieurs années à cause des troubles qui ont frappé la Tunisie durant les événements de 2011 dont de nombreux Tunisiens ne veulent considérer comme une révolution du fait de la détérioration économique, sécuritaire et sociale du pays qu'ils ont entraînée.

Les deux pays ont signé plusieurs accords dont le protocole de coopération dans le domaine de la formation professionnelle, de la santé reproductive, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, de la technologie et de la culture, rappelle-t-on.

Le Premier ministre tunisien, Youssef Chahed, avait affirmé avant la visite qu'il avait effectuée dans trois pays au Sud du Sahara en avril dernier, que ''la Tunisie est très consciente qu'il est temps de diriger la boussole vers l'Afrique''.

''Cette direction va permettre à notre pays de découvrir davantage d'opportunités d'investissement pour les hommes d'affaires tunisiens '', avait-il dit.

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et le reste du continent ne dépassent pas 2% au moment où ils sont estimés à plus de 65% vis-à-vis de l’Europe.

