La Rd Congo veut profiter de l’expérience du Togo sur le processus des réformes politiques

09 Novembre 2017

Lomé, Togo, 9 novembre (Infosplusgabon) - Une mission de la République démocratique du Congo (Rdc) séjourne depuis lundi à Lomé pour profiter de l’expérience du Togo sur le processus des réformes politiques et s’en inspirer, a-t-on appris de sources officielles ce jeudi à Lomé.

La mission congolaise conduite par le Pr Jean-Pierre Mavungu, juge et membre de la Cour constitutionnelle du Congo, partage les expériences de l’atelier national du Haut-commissariat à la réconciliation et au renforcement de l’unité nationale (Hcrrun), organisé en juillet 2016 sur les réformes politiques et institutionnelles.

Cette assise organisée par le Hcrrun avait permis aux participants, notamment des partis politiques, des organisations de la société civiles et aux différentes couches de la société togolaise, de «tracer les lignes que doivent prendre ces réformes et donner le ton au processus en cours dans le pays », rappelle-t-on.

Ainsi, la délégation qui a eu une séance de travail avec le Hcrrun, poursuit des séances de travail et des visites d’exploration à certaines institutions nationales.

La mission qui s’achève vendredi, permettra à la délégation de se faire une opinion du processus de réformes au Togo et s’en inspirer pour l’adapter aux réalités congolaises, a indiqué la délégation.

La Rdc et le Togo traversent des tensions politiques sur les questions des réformes. Les deux pays sont confrontés aux problèmes d’alternance au pouvoir. La Rdc vit un statu quo sur les questions électorales et le Togo fait face à une contestation liée au verrouillage des institutions de la République poussant l'opposition, depuis août, à réclamer le départ du Président Faure Gnassingbé et le retour à la constitution de 1992.

FIN/INFOSPLUSGABON/UIO/ GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon