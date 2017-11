La Guinée Equatoriale va émettre des bons du trésor d’une valeur de 15 milliards de FCFA

09 Novembre 2017

Yaoundé, Cameroun, 9 novembre (Infosplusgabon) - Le Trésor public de la Guinée Equatoriale a émis mercredi, par voie d'adjudication, des Bons du trésor assimilables (BTA) à 52 semaines d’une valeur de 15 milliards de FCFA, a indiqué la Banque des Etats d’Afrique centrale (BEAC).

Les BTA seront émis sous le code GQ1300000452 BTA-52 09-NOVE-2018 à échéance du 9 novembre 2018.

Le remboursement des titres dématérialisés sera "in fine" les intérêts seront précomptés sur la valeur nominale unitaire des bons qui est d’un million de FCFA.

La date limite de souscription était fixée au 8 novembre, celle de l’annonce des résultats au 9 novembre, alors que la date de règlement et de valeur est arrêtée au 10 novembre.

Les souscriptions sont ouvertes aux personnes physiques et morales auprès des banques et établissements financiers de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) agréés comme Spécialistes en valeurs du trésor (SVT) par le ministre en charge des Finances de la Guinée Equatoriale.

Il s’agit de Afriland First Bank, Banque-Guinée Equatoriale, Bgfi Bank Gabon, BgfiBank Guinée Equatoriale, CCEI – Guinée Equatoriale, Cameroun, Ecobank Centrafrique, Ecobank Guinée Equatoriale, Union Bank of Cameroon.

