La BEI accorde un prêt de 120 millions d’euros à la Banque de l’habitat de Tunisie

08 Novembre 2017

Tunis, Tunisie, 8 novembre (Infosplusgabon) - La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 120 millions d’euros à la Banque de l’habitat de Tunisie (BH) pour renforcer le financement des entreprises tunisiennes.

Avec cette nouvelle ligne de crédit, la Banque de l’habitat renforce l’accès au financement bancaire des entreprises tunisiennes permettant ainsi de soutenir plus de 250 petites et moyennes entreprises (PME) et plus de 1600 emplois en Tunisie. C’est un financement d’envergure, le premier de la BEI en faveur d’une banque publique tunisienne depuis 2012, note un communiqué conjoint.

Le contrat a été signé mercredi à Tunis par M. Ahmed Rjiba, directeur général de la BH et Mme Flavia Palanza, directrice des opérations de prêt dans les pays du voisinage à la BEI, en présence de MM. Ridha Chalgoum, ministre tunisien des Finances et Zied Ladhari, ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, qui a également signé le contrat de garantie de l’Etat tunisien à ce prêt.

Accordé à des conditions avantageuses en termes de maturité et de taux, ce financement sera en mesure d’améliorer sensiblement les conditions de prêt des porteurs de projet tout en contribuant à consolider le secteur bancaire par une diversification des sources de financement et une réduction des coûts de financement. Il s’adresse prioritairement aux PME mais également aux très petites entreprises porteuses de valeur et de création d’emplois. La société civile est également appelée à jouer un rôle important dans le cadre de cet accord de financement pour une meilleure efficacité d’action tant en termes de sensibilisation que d’accompagnement des entreprises financées, précise le communiqué.

Cette nouvelle ligne de crédit sera axée sur le financement de projets dans divers secteurs industriels et de services parmi lesquels les technologies de l’information et de la communication (TIC), la santé publique et privée, l’industrie pharmaceutique, l’éducation, les activités culturelles, l’agroalimentaire, sans oublier le secteur de la transition énergétique avec les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Une attention particulière sera portée à l’exportation et à l’accès à de nouveaux marchés extérieurs, selon la même source.

Ce financement de la BEI s’inscrit dans la dynamique de la Politique de voisinage de l’Union européenne dont le soutien au développement et à la compétitivité des entreprises est l’un de ses axes forts d’action. Il répond également aux priorités de l’initiative de résilience économique mis en place par la BEI pour soutenir la création d’emploi et l’inclusion financière des petites et moyennes entreprises au sein de pays impactés par la crise des réfugiés.

En tant que premier financier international du développement en Tunisie, la BEI s’est engagée lors de la conférence internationale "Tunisia 2020" en novembre 2016 à soutenir jusqu’à 2,5 milliards d’euros d’ici 2020 la mutation de la Tunisie. Le soutien au secteur privé et à l’entrepreneuriat est au cœur de cette mobilisation exceptionnelle dans l’objectif de soutenir une croissance inclusive et durable, source d’emplois pour les jeunes générations, note encore le communiqué.

FIN/INFOSPLUSGABON/UIO/ GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon