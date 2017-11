Niamey abritera en début 2019 une rencontre internationale sur les NTIC

08 Novembre 2017

Niamey, Niger, 8 novembre (Infosplusgabon) - Niamey, la capitale du Niger, abritera, au début de l’année 2019, une rencontre internationale sur les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), rapporte mercredi, l’Agence nigérienne de presse (ANP), citant le directeur exécutif de l’Alliance Smart Africa, M. Amadou Touré, à l’issue d’une audience avec le chef de l’Etat nigérien.

Selon le responsable de cet organe spécialisé de l’Union africaine en matière des technologies de l’information et de la communication, l’événement sera organisé en prélude à la 33ème conférence des Chefs d’Etat et de gouvernements de l’Ua que la capitale nigérienne va accueillir en juillet 2019.

« Il permettra, a-t-il dit, de mesurer nos capacités et de bien préparer le sommet pour qu’il soit un grand bal ». M. Amadou Touré a, auparavant, salué « l’engagement du Chef de l’Etat nigérien dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, notamment par la mise en place des grands projets pour les jeunes, la connectivité des villages et la création d’un pack technologique », avant de préciser qu’il est à Niamey « pour voir comment coordonner ensemble tous ces efforts afin de trouver les financements nécessaires à leur pérennisation ».

Le directeur exécutif de l’Alliance Smart Africa s’est dit « très satisfait des avancées réalisées par le Niger », se félicitant du fait qu’il y a déjà un leadership en la personne du Président Issoufou Mahamadou, « déterminé à s’assurer que des résultats concrets soient très vite atteints concernant la création des startups, l’emploi pour les jeunes et l’utilisation des outils modernes par le Gouvernement ».

