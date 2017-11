Visite du ministre nigérien de la Défense nationale au poste de commandement du G5 Sahel

08 Novembre 2017

Niamey, Niger, november 8 (Infosplusgabon) - Le ministre nigérien de la Défense, Kalla Moutari, et l’ambassadeur de France au Niger, Marcel Escure, ont visité mercredi à Niamey, le poste de commandement de la force conjointe G5 Sahel pour s’enquérir des activités de la 1ère mission du Fuseau Centre qui concerne trois pays: le Niger, le Mali et le Burkina Faso.

« C’est un jour très important, parce qu’il marque la mise en marche de la force conjointe, la prise en position des locaux et le PC de l’Etat-major de la Force », a indiqué à la presse, le ministre nigérien de la Défense.

« Nous avons constaté que les travaux ont beaucoup avancé; le personnel et les responsables sont là. Nous avons même eu droit, avec M. l’ambassadeur, à un point de la situation par rapport à la 1ère opération qui marque le début de la mise en marche commune des forces burkinabé, maliennes, nigériennes avec l’appui des forces françaises », a précisé le ministre nigérien de la Défense.

L’ambassadeur de France a quant à lui, réaffirmé l’engagement de son pays pour la bonne marche de ce poste de commandement du Fuseau Centre.

Les pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) sont confrontés à la progression des menaces terroristes et du crime organisé, causes de déstabilisation de la région. Le G5 Sahel et l’Alliance pour le Sahel visent à apporter à ces défis communs une réponse politique, militaire et en matière de développement.

Le 2 juillet 2017, à Bamako, les présidents des cinq pays exposés par la menace terroriste, en présence du président de la République française, ont décidé de la création d’une force militaire conjointe, le G5 Sahel, endossée par l’Union africaine et actée par le Conseil de sécurité de l’ONU dans sa résolution 2359 portée par la France.

Son mandat est la lutte contre le terrorisme, le crime organisé transfrontalier et le trafic d’êtres humains dans l’espace du G5 Sahel.

Cette force transfrontalière doit rassembler près de 5 000 hommes (sept bataillons répartis sur trois secteurs ou fuseaux, l’un à l’est, l’autre au centre, le troisième à l’ouest) et interviendra sur une bande de 50 km de part et d’autre des frontières communes.

La force du G5 Sahel est conçue comme un dispositif souple pouvant s’adapter à l’évolution de la menace et modulable selon les priorités d’intervention. Elle ne remplace pas, mais complète l’action de la MINUSMA dont le mandat est d’aider les autorités maliennes à stabiliser le pays.

FIN/INFOSPLUSGABON/UIO/ GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon