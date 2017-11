12 jeunes filles et un garçon extraits d’un trafic humain organisé au Burundi

08 Novembre 2017

Bujumbura, Burundi, 8 novembre (Infosplusgabon) - La police nationale a fait état, mercredi, d’une tentative déjouée de trafic humain, portant sur 12 filles et un garçon vers le Sultanat d’Oman, l’une des destinations étrangères maintes fois impliquées dans ce phénomène social grandissant qui puise sa source dans la pauvreté et le chômage des plus jeunes au Burundi.

Les trafiquants font généralement miroiter à leurs victimes des opportunités d'emplois rémunérés en pétrodollars alors qu'en réalité elles sont destinées à des corvées ou à l'esclavage sexuel, selon les témoignages des rescapés qui rentrent abimés et désabusés, au bercail.

Dans le nouveau cas, c’est sur un renseignement que le groupe, au sein duquel se trouvait le trafiquant présumé, a été intercepté, à une trentaine de kilomètres de Bujumbura, la capitale burundaise, selon le porte-parole de la police nationale, Pierre Nkurikiye.

Le groupe devait transiter d'abord par Kampala, la capitale de l’Ouganda, avec comme destination finale, le Sultanat d’Oman, a précisé le responsable policier.

La filière de recrutement englobe des individus isolés mais aussi des sociétés-écran dont 11 d’entre elles avaient été démasquées puis fermées par la police nationale, en 2016.

Le phénomène avait toutefois maqué une pause ces derniers temps, à en croire toujours le porte-parole de la police nationale qui entend redoubler de vigilance pour le décourager.

Déjà, en 2014, une organisation non gouvernementale de droit canadien, « Justice et équité », alertait l’opinion sur un phénomène d’une ampleur « insoupçonnée » des Burundais.

A l’époque, la présidente de l’Ong, Mme Florence Boivin Roumestan, parlait d’une enquête de « six mois » qui a permis de découvrir un « trafic humain sexuel à grande échelle», ciblant principalement de jeunes filles mineures (de 10 à 16 ans), recrutées essentiellement dans les villages déshéritées du Burundi.

Les jeunes filles étaient « battues et affamées » pour qu’elles soient totalement « obéissantes » aux trafiquants qui les prostituaient sur place, dans les grandes villes du Burundi, ou les vendaient à l’étranger, principalement dans les riches monarchies pétrolières du Golfe.

En 2016, une organisation non-gouvernementale de droit burundais, le « Forum pour la conscience et le développement » (Focode) a enquêté, à son tour, sur le « trafic de filles et de femmes burundaises vers le Sultanat d’Oman et le Royaume d’Arabie Saoudite ».

Dans son rapport, le Focode affirmait être entrée en contact avec une « soixantaine de personnes » dont plusieurs filles victimes du trafic à Oman, des familles des victimes dans plusieurs provinces burundaises, des trafiquants, des agents aéroportuaires, des employés de différentes structures de l’Etat, des Burundais installés à Oman, Dubaï et en Arabie Saoudite.

Les informations du Focode recoupaient celles de l‘Ong canadienne, notamment en ce qui concerne le « calvaire » que vivait la majorité des filles et des femmes victimes de ce trafic à Oman ainsi que ses conséquences « dramatiques » sur les familles burundaises.

La « Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l’enfance au

Burundi » (Fenadebu), quant à elle, avançait le chiffre de 423 victimes du trafic humain ayant emprunté l’aéroport international de Bujumbura, entre le 10 avril et le 9 juin 2016.

Le chiffre sera par la suite porté à 2.500 victimes du trafic humain par le « Mouvement citoyen pour l’Avenir du Burundi » (Mca), sur l’année 2015.

Les montants en jeu sont généralement estimés à plus de 1.000 dollars américains qui reviennent aux trafiquants pour chaque fille livrée dans les pays du Golfe arabique.

Au niveau de la législation nationale, la loi numéro 1/28 du 29 octobre 2014, portant « prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes de la traite » est assez « dissuasive », pour certains, « laxistes » pour d’autres.

L’article 10 du chapitre IV « des infractions et leur répression » stipule que le « recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil d’un enfant aux fins d’exploitation est puni de servitude pénale de cinq à dix ans, augmentée d’une amende de 100.000 francs burundais (57 dollars américains) à 500.000 francs (285 dollars).

« L’infraction prévue à l’article 10 est punie de la servitude pénale à perpétuité dans le cas où elle cause la mort, y compris la mort par suicide » (Article 18).

Au chapitre V de la « protection, de l’assistance et de la réparation accordées aux victimes et témoins », l’article 24 édicte que « l’autorité compétente prend toutes les mesures appropriées pour que les victimes et les témoins de la traite des personnes ainsi que leurs familles recouvrent une protection suffisante au cas où leur sécurité est menacée, y compris des mesures de protection contre des actes de représailles ou d’intimidation commis par les auteurs de la traite et leurs associés ».

FIN/INFOSPLUSGABON/IPL/ GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon