2.500 kits agricoles distribués aux ménages victimes des conflits au Kasaï Oriental (Rdc)

08 Novembre 2017

Kinshasa, Rd Congo, 8 novembre (Infosplusgabon) - La Fao a distribué, du 18 au 24 octobre 2017, 2.500 kits agricoles maraîchers et vivriers aux 2.500 ménages victimes des conflits au Kasaï Oriental, dans les sites en phase 4 (d’urgence), plus précisément sur l’axe Mbuji-Mayi - Mabaya, Mbuji-mayi – Katende et Mbuji-Mayi - Tshilundu, a indiqué, mercredi, au cours de la conférence hebdomadaire de l’Onu, Ivon Idoumou, porte-parole a.i. de l’Equipe-Pays des Nations unies.

Selon Idoumou, ces kits sont constitués de 5.040 houes, 1.900 bêches, 1.900 râteaux, 1.900 arrosoirs, 10.300 kg de semences de qualité de maïs , 6.750 kg de niébé de qualité de variété Diamant, ainsi que 54 kg de semences maraîchères d’amarante, d’aubergine, de tomate et de Gombo.

L’action de la Fao, a-t-il indiqué, consiste à soutenir l’amélioration de la productivité et de la production alimentaire et à organiser les différentes communautés dans la prévention des conflits. Elle vise trois objectifs, à savoir : réaliser 412 ha de champs de maïs de qualité afin de produire 494 tonnes de maïs de consommation, et cultiver 27 ha de champs maraîchers et produire 324 tonnes de légumes feuilles et fruits frais.

Pour Idoumou, l’assistance de la Fao s’inscrit dans le cadre de deux projets « Réponse d’urgence en intrants agricoles en faveur de 5.000 ménages les plus vulnérables (déplacés internes, retournés, ménages de communautés hôtes) victimes de la crise alimentaire au Kasaï Central, Kasaï, Kasaï Oriental » et « Assistance humanitaire d’urgence aux populations affectées par les conflits de milices armées intercommunautaires dans les provinces du Kasaï et Kasaï Central, Kasaï Oriental et Tanganyika », financés respectivement par le Royaume de Belgique et les Usa.

FIN/INFOSPLUSGABON/IPL/ GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon