Le dinar libyen poursuit sa baisse face au dollar s’échangeant à 9,25

08 Novembre 2017

Tripoli, Libye, 8 novembre (Infosplusgabon) - Le taux de change du dollar a continué à grimper par rapport au dinar libyen sur le marché noir s’échangeant, ce mercredi, à 9, 25 dinars contre 1 dollars américain, s’approchant de plus haut niveau historique enregistré début juin dernier quand il a franchi la barre fatidique de dix dinars.

On rappelle qu’une vague de hausse de devises étrangères a eu lieu en été en Libye, durant laquelle l'euro a dépassé les dix dinars et demi, la livre sterling 11 dinars et le dollar 10 dinars alors que le taux officiel du dollar est de 1,37 dinar.

Toutefois le dollar a accusé une baisse et continué de fluctuer entre les niveaux de 7,80 et 8,25 dinars au cours de la dernière période, avant que l'indice prenne une courbe ascendante de nouveau, il y a quelques jours, au-delà du niveau de neuf dinars, dans une démonstration claire des énormes difficultés que rencontre la monnaie locale.

La monnaie unique européenne (l'euro) a accusé une baisse sur le marché noir face à la monnaie libyenne, vu que l'euro s’échangeait à 10,07 dinars, par rapport à 10.44 dinars mardi. La livre sterling à 11,22 dinars, par rapport à 11,75 dinars au cours de la même période.

Le dinar libyen connaît, depuis la première moitié 2016, une forte baisse après une chute de 50% de sa valeur par rapport à la devise américaine sur le marché noir, alors que le dollar a franchi le seuil de sept dinars fin novembre 2016 contre 3,6 dinars fin mars de la même année.

La Libye est confrontée, depuis plusieurs mois, à une forte pénurie de liquidité dans les banques dont la plupart ont fermé alors que les quelques rares qui restent ouvertes reçoivent de longues files de clients pour des retraits.

