La déléguée de l'UE en Libye annonce le retour imminent de la Mission à Tripoli

07 Novembre 2017

Tripoli, Libye, 7 novembre (Infosplusgabon) - L'ambassadrice de l'Union européenne (UE) en Libye, Benita Moshaidt, a annoncé le retour imminent de la Mission de l'Union européenne à Tripoli.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale au sein du gouvernement d'union nationale, Mohamed Tahar Siala, a rencontré au siège du ministère dans la capitale, Tripoli lundi, l'ambassadeur de l'Union européenne (UE) en Libye, Benita Mushaidt, et la délégation qui l'accompagne, comprenant le président de la mission de gestion des frontières de l'Union européenne et chef du département des projets.

La diplomate européenne a informé le ministère des Affaires étrangères, Mohamed Taher Siala, lors de la réunion du proche retour de la Mission de l'Union européenne pour aider à gérer la frontière en opérant depuis la capitale, Tripoli.

Mme Mushaidt a déclaré aux journalistes après la réunion que la coordination est en cours avec les ministères concernés du gouvernement d'union nationale, notamment les ministères de l'Intérieur et de la Justice après la prorogation du travail de la Mission jusqu'en décembre de l'année 2018 en prévision de la reprise de ses travaux à Tripoli.

Elle a exprimé son bonheur et celle de sa délégation de leur présence à Tripoli, la capitale, qu'elle a visitée à plusieurs reprises, assurant qu'il existe des programmes qui seront mis en œuvre pour aider les gens, en particulier les enfants, ainsi que la coordination avec les autorités compétentes dans la lutte contre l'immigration clandestine, source de préoccupations pour la Libye et l'Union européenne.

