L'UNSMIL appelle à la fin des affrontements à Werchafana, au sud de Tripoli

Tripoli, Libye, 7 novembre (Infosplusgabon) - La Mission d'appui des Nations unies en Libye (UNSMIL) a exprimé lundi son inquiétude face aux événements qui se déroulent dans la région de Werchafana (sud de Tripoli), appelant toutes les parties à mettre fin aux affrontements et à protéger les civils.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la mission s'est dite "préoccupée par les informations faisant état de bombardements aveugles dans les zones résidentielles de Werchafana".

"Toutes les parties ont l'obligation légale d'assurer la protection des civils", a déclaré la mission dans un communiqué.

La région de Werchafan (30 km au sud de la capitale, Tripoli) a été le théâtre de tensions sécuritaires et de tensions sur fond de mobilisation de combattants depuis mardi, alors que les sources locales ont affirmé que la région a subi le bombardement de la caserne du quatrième régiment.

Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, a exprimé "sa volonté pour la protection des civils dans la région Werchafan et à déployer tous les efforts afin d'éviter les dangers de la confrontation militaire et de travailler avec les dirigeants, les notables et les députés pour y parvenir".

Le gouvernement intérimaire a de son côté exprimé sa profonde préoccupation face à l'évolution "de l'attaque tragique" sur la zone de Werchefana, ajoutant qu'elle porte atteinte à tout compromis qui réunirait les Libyens. Tout comme le commandement général des forces armées basé à l'ESt a mis en garde contre la poursuite de l'attaque contre les unités militaires régulières dans la zone de Werchafana.

