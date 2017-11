Orange met en service deux points de présence en Afrique du Sud

06 Novembre 2017

Abidjan, Côte d'Ivoire, 6 novembre (Infosplusgabon) - L'opérateur de télécommunications, Orange, a annoncé, lundi, avoir inauguré deux points de présence (PoP) IP et IPX de très grande capacité en Afrique du Sud.

Ces nouveaux points d’accès, installés respectivement au Cap et à Johannesburg, sont d’ores et déjà opérationnels et permettront d’améliorer la connectivité Internet et mobile dans la région grâce à des connexions plus rapides et plus fiables pour les clients du marché de gros.

Les points de présence IP et IPX sont des infrastructures techniques qui abritent l’équipement nécessaire pour permettre aux opérateurs locaux d’accéder aux services Internet et mobile à partir d'un point d’interconnexion avec les réseaux longue distance.

Les clients du marché de gros, notamment les opérateurs télécommunications et les fournisseurs d’accès Internet de la région se connectant aux PoP IP et IPX d’Orange vont bénéficier des avantages liés à une grande capacité et à une résilience et haute disponibilité : trois itinéraires avec réseau backbone sécurisé (y compris l’accès aux câbles sous-marins SAT3 et EASSY/SMW5 ; accès à ACE bientôt disponible).

Les autres avantages portent sur le fonctionnement par le biais d’installations internationales qui sont propriété d’Orange, la qualité de service améliorée en faisant en sorte que le contenu soit livré au plus près des clients, la qualité des services mobile optimisée et l'amélioration de l’itinérance.

Ces PoP IP et IPX redondés offrent une solution sécurisée qui permettra de favoriser le développement de la région, grâce à l'offre de connexions fiables et de qualité aux pays d’Afrique proches de l’Afrique du Sud.

Orange bénéficie déjà d’une position stratégique dans ce domaine en Afrique et au Moyen-Orient grâce à ses PoP IP et IPX à Amman, en Jordanie, et Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Avec le lancement de ces deux nouveaux PoP IP et IPX en Afrique du Sud, Orange peut maintenant répondre à tous les besoins du marché.

"En se connectant à ce PoP de très grande capacité, les clients du marché wholesale, les opérateurs régionaux et les fournisseurs d’accès Internet, bénéficieront d’une solution compétitive et d’un accès à un opérateur Tier 1. De plus, l’expérience client sera améliorée grâce à ce point de présence qui rapprochera les fournisseurs de contenu des internautes", s'est réjoui le directeur opérateurs internationaux Orange, Pierre-Louis de Guillebon.

Ainsi, l'ouverture de ces nouveaux PoP renforce la position d’acteur majeur d'Orange de la connectivité Internet et mobile en Afrique du Sud, où la capacité est en constante augmentation.

