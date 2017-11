L'armée nigériane félicite les troupes qui combattent Boko Haram et d'autres groupes terroristes

06 Novembre 2017

Abuja, Nigeria, 6 novembre (Infosplusgabon) - Le chef d'état-major de l'armée, le Lieutenant Général Tukur Yusufu Buratai, a adressé un message spécial de réconfort, d'encouragement et de félicitations aux troupes de l'armée nigériane engagées dans la lutte contre l'insurrection de Boko Haram et dans d'autres opérations de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme sur le territoire national et à l'étranger.

La lettre a été envoyée à divers commandants en chef de formations et de corps d'armée, ainsi qu'aux commandants en chef de diverses institutions de formation de l'armée nigériane dimanche et rendue publique par le porte-parole de l'armée, le général de Brigade Sani Kukasheka Usman.

Le chef d'état-major a félicité les troupes pour leur loyauté sans faille, leur persévérance, leur courage et leur dévouement à leur devoir qui a permis d'obtenir le succès souhaité dans la lutte contre le terrorisme, l'insurrection et d'autres activités criminelles.

Il a également rendu un vibrant hommage aux troupes "déployés hors des frontières de notre grande nation".

Le lieutenant-général Buratai a également assuré son intérêt pour le bien-être des soldats, en particulier ceux qui luttent contre Boko Haram.

Cette lettre a été adressée aux troupes sur le terrain alors que le ministère de la Défense a débloqué des fonds pour le paiement des indemnités d'opérations et de logistiques pour le troisième trimestre de 2017.

Le chef d'état-major, tout en remerciant les troupes pour leur patriotisme, leur patience et leur compréhension, a réaffirmé qu'il allait s'assurer comme d'habitude que tous les fonds destinés aux troupes luttant contre Boko Haram dans le nord-est du Nigeria soient toujours payés rapidement quand ils seraient reçus des ministères concernés.

Il a ajouté que le haut commandement de l'armée nigériane, sous sa direction, continuerait à rester responsable, réceptif et réactif aux besoins opérationnels des troupes.

Il les a invités à ne ménager aucun effort pour déloger les derniers terroristes de Boko Haram où qu'ils se cachent, y compris les cyber-terroristes.

