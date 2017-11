UMS et New Stars en finale de la Coupe de football du Cameroun

06 Novembre 2017

Yaoundé, Cameroun, 6 novembre (Infosplusgabon) - L’Union des Mouvements sportifs de Loum et New Stars de Douala disputeront la finale de la 57ème édition de la Coupe de football du Cameroun, après avoir éliminé respectivement en demi-finales Young Sport Academy de Bamenda et Victoria United de Limbé.

Samedi, Victoria United de Limbée s’est inclinée devant New Stars de Douala sur le score de deux buts à zéro, à l’issue de la première demi-finale.

Dimanche, l'UMS s'est imposée devant Young Sport Academy sur le même score dans la seconde demi-finale.

On rappelle que l'UMS de Loum a remporté la Coupe du Cameroun de football en 2015, alors que New Stars a été finaliste malheureux en 2012.

