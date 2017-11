Le vice-ministre libyen de l'Intérieur sort indemne d'une tentative d'assassinat à Benghazi

05 Novembre 2017

Tripoli, Libye, 5 novembre (Infosplusgabon) - Le vice-ministre de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale à Tripoli et reconnu par la communauté internationale, le capitaine Faraj Kaïem, a survécu à une tentative d'assassinat à la voiture piégée dimanche après-midi, au carrefour de la zone de Sidi Khalifa dans la ville de Benghazi (Est), faisant 4 blessés, ont annoncé des sources sécuritaires.

"Le vice-ministre est en bonne santé, et n'a pas été blessé dans l'explosion d'une voiture piégée aujourd'hui", a souligné une source proche de Fraj Kaiem, précisant qu'il y a quatre blessés en soins intensifs issus de l'explosion.

Une voiture piégée a visé le convoi du vice-ministre du ministère de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale, Fraj Kaiem, blessant quatre personnes, qui ont été évacuées vers l'hôpital al-Jala de Benghazi, a confirmé une source militaire de la ville.

Le capitaine Fraj Kaïem a été nommé le 21 août dernier au poste de vice-ministre de l'Intérieur par le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, dans le but de s'allier les faveurs d'une grande tribu très influente à Benghazi, deuxième grande ville du pays. La mesure a été considérée comme une décision judicieuse.

Al-Awaguir, d'où est issu le capitaine Fraj, est l'une des plus fortes tribus dans la région de l'Est de la Libye sous le contrôle des forces armées libyennes, dirigées par le maréchal Khalifa Haftar.

Mais cette nomination a suscité le courroux de Haftar qui y a vu un sérieux coup de semonce et un empiétement sur sa chasse gardée, la Région Orientale de la Libye.

On rappelle que le jeune officier était le premier à dénoncer la présence des islamistes extrémistes à Benghazi. Il a occupé le poste de directeur du service de lutte contre le terrorisme dans le gouvernement intérimaire de Abdallah al-Theni basé à Beidha, dans l'Est, avant d'être écarté pour avoir été accusé publiquement par Haftar et ses hommes de commanditer des assassinats et des opérations d'enlèvement contre des officiers et des intellectuels libyens.

FIN/INFOSPLUSGABON/UIO/ GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon