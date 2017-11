Le président mauritanien au forum mondial sur la jeunesse de Charm-El Cheikh

05 Novembre 2017

Nouakchott, Mauritanie, 5 novembre (Infosplusgbon) - Le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, a quitté Nouakchott dimanche, à destination de Charm-El Cheikh en Egypte, en vue de prendre part à un forum mondial sur la jeunesse qu'abrite la station balnéaire égyptienne, a-t-on appris de sources officielles.

Cette rencontre est axée sur des thèmes représentant actuellement les centres d’intérêt de la jeunesse.

Conçu comme une plate-forme d’échanges et de partage entre les décideurs politiques et les jeunes, le forum abordera les préoccupations relatives à la lutte contre le terrorisme, les changements climatiques, les migrations irrégulières, le développement durable, la technologie, entrepreneuriat, etc.

FIN/INFOSPLUSGABON/UIO/ GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon