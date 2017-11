Cameroun : "Le pays enregistre des progrès énormes dans les services sociaux et les infrastructures", selon un nouveau rapport de la BAD

05 Novembre 2017

Yaoundé, Cameroun, 5 novembre (Infosplusgabon) - En tant que plus grande économie de l'Afrique centrale, le Cameroun, au cours de la décennie passée, a pris des mesures pour renforcer sa croissance, et a ainsi enregistré des progrès dans la prestation de services sanitaires, éducatifs et en eau potable, tout en lançant un programme ambitieux d'investissements en infrastructures pour atteindre son objectif de pays à revenus intermédiaires à l'horizon 2035, selon un rapport de la BAD sur le pays publié le 2 novembre 2017.

Le rapport met en exergue les efforts entrepris par le pays dans l'atteinte de cet objectif en 2035, avec le soutien de l’institution financière africaine (BAD), et avec l'alignement de ses actions de développement aux 5 piliers stratégiques majeurs de la Banque.

'"Les progrès enregistrés ont été impressionnants, mais il faut davantage d'efforts dans le domaine de la compétitivité en matière d'investissement pour créer une économie régionale plus inclusive et diverse", a déclaré Simon Mizrahi, directeur de la fourniture de services, de la gestion des performances et des résultats.

La chaîne d'informations de la Banque africaine de développement montre, en bas, quelques aperçus et grandes lignes du rapport :

*Éclairer et alimenter le Cameroun en électricité : Avec en abondance du soleil pendant toute l'année, des fleuves, et des réserves naturelles de gaz, le Cameroun pourrait potentiellement se positionner comme un pays exportateur d’électricité dans la communauté économique monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC). Mais pour le moment, le pays doit résoudre ses problèmes de ravitaillement en électricité dans certaines parties du pays, mais aussi la hausse de la demande annuelle en électricité à hauteur de 8%, et l’insuffisance de la fourniture en électricité dans les zones rurales. En ce qui concerne l'année prochaine, cependant, 2,7 millions de Camerounais auront un meilleur accès à l’électricité, en raison de l'adoption d'un plan national pour l'accroissement de la production et de la transmission avec le soutien de la BAD.

*Nourrir le Cameroun : Pour réaliser ses potentialités dans le secteur agricole qui représente 40% du PIB, la BAD a aidé le Cameroun à doubler son rendement agricole, ce qui a eu comme conséquences, un renforcement des moyens de subsistance de 4,6 millions d'agriculteurs à hauteur de 15%, y compris le renforcement des petits exploitants, l'amélioration de la nutrition, et l'amélioration de la sécurité alimentaire.

*Industrialiser le Cameroun : L'économie du pays avait enregistré une croissance de 5,7% en 2015, soutenue par l'agro-bussiness et la construction, et le temps qu'il fallait attendre pour monter une entreprise a chuté de 45 à 15 jours. Cependant, le pays devrait réduire les formalités administratives et faciliter l'accès aux emprunts et aux prêts pour les entreprises. L'utilisation de l'internet dans le pays a connu une hausse significative, mais reste toujours à la barre des 11%, même si cela pourrait être revu à la hausse en raison de nouveaux investissements dans le domaine : la colonne vertébrale de l'économie de l'Afrique centrale va installer des câbles de fibres optiques de 1000 kms avec le soutien de la BAD.

*Intégrer le Cameroun : Le commerce intra-Africain a triplé au cours de la décennie passée : mais il reste un fossé énorme en matière d'investissements pour ainsi renforcer les infrastructures de communications dans le secteur du transport, de l’énergie, et de l'information, pour pouvoir consolider une future croissance. Une récente hausse de la croissance commerciale a été soutenue par la construction d'une route financée par la BAD, le corridor de 535 km situé dans la zone fertile et qui s'étend de Bamenda, au Cameroun, jusqu'à Enugu, au Nigeria, permettant ainsi la réduction des heures de voyages en heures par rapport au nombre de jours qu'il fallait passer sur la route, et une augmentation des revenus des commerçants et des agriculteurs.

*Améliorer la qualité de vie des Camerounais : En dépit des investissements massifs dans les centres de santé, les écoles, et dans l'accès à l'eau potable- seul trois quart des populations ont présentement accès à l'eau potable- Le Cameroun doit créer davantage d'emplois, notamment pour sa jeunesse.

Pour mieux servir le Cameroun, la BAD a récemment étendu son bureau à Yaoundé, cherchant ainsi de nouveaux partenaires pour mobiliser encore plus de financements, et accroître son investissement à hauteur de 2,8 milliards de dollars américains.

Pour les prochaines années, le Cameroun dispose de plusieurs projets ambitieux, dans son objectif de réduire les déficits d’investissements dans le domaine du commerce, de l’énergie, et du transport ; il s'agit aussi d'étendre sa position en tant que plus grand partenaire commercial au niveau de l'Afrique Centrale, à travers le projet d'étude financé par la BAD sur la ligne électrique d’inter-connectivité entre le Cameroun et le Tchad, l'un des plus grands projets au niveau de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (ECCAS).

