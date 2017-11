Togo : Un juriste togolais propose d’aller vers une Ve République pour solutionner la crise politique

05 Novembre 2017

Lomé, Togo, 5 novembre (Infosplusgabon) - Le professeur Adama Kpodar, agrégé de droit public et de sciences politiques, vice-président de l’Université de Kara (Nord du pays), a proposé aux acteurs politiques une refonte de la Constitution pour aller vers une Ve République, qui peut être source de solution à la crise politique actuelle relative aux réformes institutionnelles et constitutionnelles, lors d’une rencontre avec la presse vendredi.

Selon le professeur Kpodar, partisan d’une Ve République, «on ne fait jamais de réformes constitutionnelles en faisant un retour au passé». Une Constitution, a-t-il dit, fonctionne sur un «principe de mutabilité». La Constitution, a souligné le Professeur Kpodar, «doit vivre et s’oxygéner».

A cet effet, suite à la situation politique au Togo marquée par un blocage à cause des partisans du «passéisme constitutionnel rénové» et ceux «du statu quo constitutionnel», il propose un «futurisme constitutionnel» qui prône des perspectives d’évolution, une sorte de «neuf constitutionnel». Car, a estimé le professeur Kpodar, «c’est mieux de regarder dans le devant-constitutionnel que dans le rétroviseur».

L’agrégé de droit public et de sciences politiques, membre du Centre de droit public du Togo, indique que la Constitution de la IVe République, connue sous le nom de la Constitution de 1992, peut servir de base pour celle de la Ve République qu’il propose.

«Pour aller à la Ve République, il ne faut pas renier celle de la 4e qui, a-t-il souligné, contient beaucoup d’aspects positifs en ce qui concerne la consécration des droits de l’homme, mais aussi des éléments crisogènes. Il faut se référer à ses acquis et agencer celle de la Ve République de telle sorte qu’il y ait une réelle séparation des pouvoirs», a-t-il indiqué.

La Constitution de la Ve république devrait bien mettre en exergue le statut du chef de l’Etat et celui du Premier ministre. Le statut du Parlement, dans cette nouvelle Constitution, doit se dégager clairement afin qu’il joue son rôle de contrôle de l’action du gouvernement.

Puisque le Togo est engagé dans un processus de décentralisation, la nouvelle Constitution qui doit être le fondement de la Ve République, va clarifier si le pays opte pour la création du Sénat ou pas, les assemblées locales, a-t-il souligné, pourraient être plus efficaces.

Le professeur Adama Kpodar, dans la Ve République qu’il suggère, prône une modernisation de la Cour constitutionnelle, une sécurisation de la Constitution qui doit prévoir une clé qui verrouille cette Constitution et la préserve d’instrumentalisation et de fraudes pour promouvoir une alternance.

Il opte pour un «instrument juridique constitutionnel qui protège le peuple».

Dans l’une des conclusions d’un colloque organisé, les 13 et 14 octobre dernier à Lomé, par l’Université de Lomé sur les 25 ans de la Constitution du Togo auquel ont participé des juristes et des constitutionnalistes de pays africains, il a été proposé, dans les recommandations, de «calmer le pays par des réformes urgentes, mais œuvrer pour un prochain passage à une Ve République», rappelle-t-on.

Le professeur Adama Kpodar n’a que réitéré cette proposition vendredi dernier lors d’un atelier de formation et d’échanges avec des journalistes sur le suivi du colloque célébrant les 25 ans de la Constitution du Togo organisé par l’Université de Lomé sur le thème : «les réformes constitutionnelles : enjeux et perspectives».

Les réformes constitutionnelles et institutionnelles prévues depuis 2006 et qui n'ont pas encore été mises en œuvre, font l’objet de conflit entre pouvoir et opposition, ouvrant une crise politique profonde qui fait déferler dans les rues des Togolais pour le retour à la Constitution de 1992 contre l’avis du gouvernement qui opte pour un référendum.

