Le président de la Commission de l’Union africaine a séjourné au Royaume du Maroc

05 Novembre 2017

Addis Abeba, 5 novembre (Infosplusgabon) - Le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a effectué une visite officielle au Royaume du Maroc, du 3 au 4 novembre 2017. Ce fut la première visite du Président de la Commission au Maroc depuis son retour, largement salué, à l'Union africaine (UA).

Selon le communiqué de presse de l’UA, le Président de la Commission a été reçu au Palais Royal de Rabat par Sa Majesté Le Roi Mohamed VI avec lequel il a eu des échanges approfondis sur une série de questions d’importance stratégique qui mobilisent l’attention de l'Union africaine.

Dans ce contexte, les échanges ont porté sur la réforme institutionnelle de l’Union africaine, la promotion de la paix et de la sécurité, les efforts visant à faire avancer la gouvernance et la démocratie, l’intégration et le développement économiques, l’environnement, la migration, la promotion de la jeunesse et des femmes, ainsi que sur les partenariats stratégiques.

Les échanges ont été empreints de franchise et d'ouverture. Ils ont permis de noter une convergence de vues sur l'ensemble de ces questions.

Le Président de la Commission a chaleureusement remercié Sa Majesté Le Roi Mohamed VI, le Gouvernement et le peuple marocains pour la qualité de l'accueil et de l'hospitalité dont lui-même et sa délégation ont fait l'objet tout au long de la visite.

