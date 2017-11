Les avocats zambiens condamnent les menaces proférées par le Président Lungu aux juges au sujet d'un 3ème mandat

04 Novembre 2017

Lusaka, Zambie, 4 novembre (Infosplusgabon) - L'association des juristes de la Zambie (Law Association of Zambia, LAZ) a exigé du Président Edgar Lungu qu'il retire ses propos tenus contre le pouvoir judiciaire relatifs à la question de son éligibilité pour participer aux élections de 2021.

Le Président Lungu qui s'est exprimé jeudi à Solwezi, dans le nord-ouest de la Zambie, a dit qu'il y aurait un chaos dans le pays au cas où les juges suivaient les tribunaux kényans en faisant obstacle à sa volonté de briguer un troisième mandat en 2021.

Le Président Lungu a déclaré qu'une clique de juges zambiens est de connivence avec une partie de la Communauté internationale pour l'empêcher de se présenter aux élections de 2021.

Il a déclaré que le complot était similaire aux récents cas enregistrés au Kenya et en Afrique du Sud où les tribunaux s'étaient prononcés contre les partis au pouvoir.

“Les populations affirment que les tribunaux zambiens devraient prendre leur courage à deux mains et prendre des décisions comme ce fut le cas avec les tribunaux kényans dans l'intérêt du peuple. Mais regardez ce qui se passe au Kenya en ce moment ! Je me dis que les tribunaux zambiens devraient également regarder ce qui se passe. Ils ne devraient pas agir comme s'ils n'appartenaient pas au continent africain.

"La chose la plus importante que je peux affirmer en ce moment est qu'en 2021, je suis prêt à me présenter si mon parti porte son choix sur moi”, a déclaré le Président Lungu à Solwezi.

“Mais je tiens à dire à nos amis du système judiciaire de ne pas plonger le pays dans le chaos en essayant de copier ce qui s'est passé au Kenya ou tout autre système judiciaire sur cette affaire qui ne tient pas en compte les intérêts du peuple. Je prends le peuple à témoin. Il y a des caméras devant moi et des journalistes zambiens qui écrivent et enregistrent mes propos parce que j'ai entendu des juges dire : pourquoi ne pas s'inspirer des tribunaux kényans? Ils ont fait preuve de courage avec ce qu'ils ont fait. Je ne pense pas qu'ils devaient le faire. Nous devons préserver la paix, nous devons écouter le peuple, nous inscrire dans la volonté du peuple traduite dans la Constitution. Le fait de me présenter ou non en 2021 ne devrait avoir aucun lien avec ce qui s'est passé au Kenya”.

Mais la présidente de l'association des juristes de la Zambie (Law Association of Zambia (LAZ), Linda Kasonde, a déclaré dans un communiqué publié vendredi, que l'unité nationale et l'intégrité de la démocratie en Zambie dépendaient de l'Etat de droit et de la justice pour tous.

“La LAZ a de ce fait exhorté son excellence, le Président Edgar Lungu, à retirer ses propos et donner l'assurance à la population que la justice allait prévaloir quel que soit le résultat du jugement ou de la décision imminente de la Cour constitutionnelle sur cette affaire qui va déterminer son éligibilité pour les élections de 2021”, a déclaré Kasonde.

“La LAZ tient à rappeler au président de la République, lui-même avocat, son engagement sous serment conformément à l'article 91 de la Constitution de ‘respecter, soutenir et sauvegarder notre Constitution; de promouvoir la démocratie et de consolider l'unité de la nation; de promouvoir et de protéger les droits et libertés de la personne; de consolider l'Etat de droit’.

Mme Kasonde a déclaré que la LAZ est préoccupée par les propos tenus jeudi par le Président Lungu à Solwezi, qui ont tout l'air de menaces à l'endroit du système judiciaire pour l'empêcher de prendre une décision en sa défaveur qui l’exclurait de la course à la présidentielle en 2021.

Mme Kasonde a déclaré que son association était très préoccupée par les propos tenus, surtout venant d'un chef d'Etat.

“ De tels propos ne dissipent pas l'idée selon laquelle le pouvoir exécutif tente de s'immiscer dans le travail du pouvoir judiciaire et que la séparation des pouvoirs dans notre démocratie n'est que du bluff. Ces propos vont contribuer à saper l'autorité du pouvoir judiciaire et à entamer la confiance des populations dans cette institution. Comme tel, la LAZ condamne sans ambages ces propos tenus par le président”, a déclaré Mme Kasonde.

La Cour est actuellement en train de siéger pour examiner l'éligibilité ou non du Président Lungu pour les élections de 2021 comme candidat à la présidentielle après sa première élection en janvier 2015 pour terminer le mandat du défunt président Michael Sata et sa ré-élection en 2016.

