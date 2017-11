Kenya : L'opposition cible les entreprises familiales pour son "boycott économique"

03 Novembre 2017

Nairobi, Kenya, 3 novembre (Infosplusgabon) - La coalition de l'opposition au Kenya a désigné, vendredi, une entreprise de production laitière appartenant à la famille du président Uhuru Kenyatta, comme la première cible de son projet de "boycott économique" contre le gouvernement.

Sont également ciblés, la société de téléphonie mobile, Safaricom, détenue en partie par Vodafone UK et Bidco, un fabricant d'articles ménagers.

Les membres de la National Super Alliance (NASA), qui s'est transformée en "Mouvement de résistance national", ont indiqué que la désignation des entreprises ciblées par le boycott de l'opposition entre dans le cadre de l'annonce du 31 octobre de sabotage du gouvernement.

Cette annonce ayant été faite par les "principaux responsables de l'Alliance" qui ont déroulé la feuille de route pour "mettre fin à l'autocratie électorale" et retourner à la démocratie grâce à des élections libres, justes et crédibles.

"Cette feuille de route comprend des programmes d'action positive comme la libération économique, l'assemblée populaire, le refus de coopérer avec le gouvernement national illégal et la défense du droit à manifester de manière pacifique", ont indiqué les responsables de la NASA, dans un communiqué lu, lors d'une conférence de presse à Okoa Kenya, siège de la coalition de l'opposition.

"La libération économique sera menée par un boycott ciblé des produits de certaines sociétés et entreprises bénéficiaires et soutiens de ce régime qui détruit le Kenya et prive le peuple de ses rêves et aspirations", ont dit les responsables de la NASA.

Les responsables ont laissé le soin d'interpréter et d'appliquer la feuille de route au "Mouvement de résistance national (NRM)".

Le groupe parlementaire du NRM a annoncé mener des efforts pour lancer ce plan d'action et mettre en oeuvre une de ses dispositions particulières, "la libération économique".

"Nous voulons que tout le monde ait voix au chapitre. Nous ne voulons pas d'une situation où certains se croient supérieurs", a déclaré la député, Gladys Wanga.

Elle a ajouté : "Nous avons une longue et complète liste des entreprises, locales et internationales dans notre collimateur que nous désignerons progressivement. Nous soulignons que cette liste proviendra officiellement de la NASA. Toute liste qui ne viendra pas de nous sera considérée comme fausse pour cette lutte. Nous demandons à nos soutiens de s'en tenir à la liste que nous publierons de temps en temps".

Le chef de l'opposition, Raila Odinga, n'a pas participé à la reprise de l'élection présidentielle en raison du refus de la Commission électorale nationale indépendante d'entreprendre des réformes pour rendre le processus électoral transparent.

La réorganisation du scrutin est la conséquence de l'annulation par la Cour suprême du premier tour pour irrégularités et illégalités. Le président Kenyatta a remporté la nouvelle élection avec 98,26% des voix avec un taux de participation d'environ 39%.

La coalition de l'opposition a accusé Safaricom de l'avoir privé de la victoire au premier tour.

Safaricom a été engagée par la Commission électorale (IEBC) pour transmettre les résultats des élections à partir des kits électroniques des bureaux de vote vers les serveurs de l'IEBC.

Toutes ces données devant être transmises via le Réseau privé virtuel (VPN) pour s'assurer que les résultats ne soient pas falsifiés avant d'arriver aux serveurs.

Selon la direction de la NASA, Safaricom a transmis les résultats qui ne sont jamais arrivés au centre de dépouillement de l'IEBC, car ils ont été envoyés à un serveur Cloud en Europe, ce qui a privé l'opposition de sa victoire.

La NASA a révélé avoir été informée qu'un des VPN aboutissait à un serveur Cloud enregistré en Espagne, mais exploité depuis la France sous le contrôle d'OT Morpho, une entreprise française qui a fourni les appareils utilisés pour transmettre les résultats.

Cependant, le PDG de Safaricom, Bob Collymore, qui est actuellement en arrêt-maladie, a réfuté les allégations de la coalition de l'opposition en affirmant que les résultats ont été transmis au centre de dépouillement national et publiés en ligne pour le prouver.

