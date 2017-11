Libye : Enlèvement de 3 ingénieurs étrangers dans l’Extrême Sud de la Libye

03 Novembre 2017

Tripoli, Libye, 3 novembre (Infosplusgabon) - Trois ingénieurs électriciens étrangers ont été enlevés vendredi dans la ville d’Oubari (extrême sud) à leur arrivée à la centrale électrique à gaz de la ville, a indiqué une source sécuritaire citée par le journal Al-Wassat.

«Deux Turcs et un Allemand, travaillant comme ingénieurs dans la centrale électrique, ont été enlevés par un groupe non identifié à leur arrivée de Tripoli à bord d’un avion via l’aéroport d’Oubari», a indiqué cette même source, qui précise que les trois hommes ont été kidnappés sur le site de la centrale.

Régulièrement des techniciens et employés étrangers sont kidnappés en Libye, notamment sur les sites pétroliers par des groupes armés qui pullulent dans le pays à la faveur du chaos sécuritaire qui sévit dans le pays.

Toutefois, des analystes nourrissent des craintes que ce soit des combattants de l’organisation Daech très présente dans le Sud, ne soient derrière cet enlèvement.

