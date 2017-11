Unification de l'armée libyenne, entre les défis et les aspirations pour un nouvel Etat démocratique

03 Novembre 2017

Tripoli, Libye, 3 novembre (Infosplusgabon) - Longtemps marginalisée sous l'ancien régime du colonel Mouammar Kadhafi, l'armée libyenne se cherche aujourd'hui une nouvelle identité en tentant d'unifier ses rangs, après avoir été mise au banc des accusés par les "Révolutionnaires" (Thowars) du 17 février 2011, qui lui reprochent sa fidélité au système déchu.

Une réunion regroupant des officiers libyens de tout bord a clôturé jeudi ses travaux au Caire, en Égypte, destinée à unifier l'armée libyenne, répartie entre les forces armées nationales, dirigées par le maréchal Khalifa Haftar et basées en majorité dans l'Est du pays, et dans certaines zones de l'Ouest et du Sud de la Libye et des brigades installées à Tripoli, à Misrata et dans certaines zones de l'Ouest du pays.

Mais il faut reconnaître que durant les quatre premières années post-révolution de février 2011, l'armée a été laissée en dehors du mouvement de l'histoire en Libye en pleine recomposition, en restant cantonnée au rôle de figurant.

Ses hommes de troupes dispersés et ses officiers barricadés dans leurs maisons ou s'étant retirés dans la campagne et les régions de l'intérieur dans leur environnement social, la famille et la tribu, l'armée libyenne n'avait plus d'existence.

La sécurisation des sites stratégiques et bâtiments étatiques a été confiée, au lendemain de la révolution par les différents gouvernements qui se sont alternés au pouvoir, à des groupes armés et milices issus des rangs des ex-rebelles.

Sous équipée et dépossédée de ses casernes par des groupes armés et milices ayant participé au conflit qui a renversé le régime de Kadhafi, l'armée libyenne a commencé à retrouver une certaine existence avec les tentatives en fin 2013 de quelques officiers d'activer l'institution militaire.

Ces réunions ont même été considérées avec suspicion par le Premier ministre de l'époque, Ali Zeidan, et le Congrès général national (ex-CGN- Assemblée), qui y ont vu une tentative de coup d'Etat.

D'ailleurs , quelque temps après, le général à la retraite à cette époque, Khalifa Haftar, a publié une vidéo sur ce qui semble être un coup d'Etat, en annonçant la suspension des institutions, et implicitement la prise en main des affaires du pays par l'armée.

Toutefois, cette évolution de la situation a été provoquée par la déception des Libyens à l'égard des groupes armés et milices accusés de contribuer à l'insécurité et à attiser les tensions entre les différentes composantes de la société.

Mieux équipés que l'armée et bénéficiant de salaires et autres primes que leur verse gracieusement l'Etat libyen, les groupes armés et milices contrôlent tout sur le terrain et veulent préserver leurs intérêts.

C'est pourquoi, ils ont été également accusés d'être des obstacles à la reconstruction de l'Etat et à la stabilisation du pays en perpétuant le chaos, car ils tirent leur épingle du jeu dans cette situation de désordre.

Depuis 2011, la Libye est soumise à un embargo sur les armes imposé par les Nations unies, qui a largement handicapé la restructuration de l'armée libyenne, mais que les groupes armés et milices contournaient avec la bienveillance de puissances régionales.

En outre, ces formations armées se livraient à des violations en tuant, emprisonnant, torturant, enlevant sur l'identité et en pillant tout ce qui leur passe sous les yeux et les mains.

Ainsi, devant ce chaos , les Libyens nourrissaient une grande aspiration à la construction d'un Etat stable, doté d'organes de sécurité capables de maintenir l'ordre et la discipline et d'assurer la stabilité du pays. Cela demeure toujours la première revendication des Libyens , l'instauration de la sécurité.

A Benghazi, Berceau de la révolution libyenne de février 2011, les groupes extrémistes islamistes, notamment Ansar Asharia, et autres Brigades djihadistes, possédaient une forte présence dans le ville, aux côtés de l'unité des forces spéciales Saiqa, troupe d'élite qui a rejoint les insurgés dès le début de la révolution sous la houlette du général Aboubaker Youes Jaber, assassiné en juillet 2011.

Cette mort sera suivie par une période noire, ponctuée par une série d'assassinats de militaires et policiers froidement exécutés, soit par balles soit par engin explosif placé sous leurs voitures. Ces assassinat ont touché aussi les journalistes, les militants des organisations de la société civile et des artistes.

Face à cette situation, le général à la retraite à l'époque, Khalifa Haftar, a décidé de lancer l'opération "Karama" (Dignité), visant à expulser les groupes islamistes de la ville de Benghazi, ce qu'il a réussi au bout de 3 ans de batailles acharnées contre les groupes djihadistes qui se sont alliés au sien du Conseil de la Choura des révolutionnaires de Benghazi. Leurs chefs ont été tués les uns après les autres.

Le maréchal Haftar a été rejoint par certains officiers et des jeunes de quartiers révoltés par l'insécurité et les excès des groupes islamistes qui sont arrivés à bout des djihadistes en les expulsant de la ville.

Il faut reconnaître que depuis ce qui a été appelé "coup d'Etat blanc", Khalifa Haftar ne jouit pas d'une bonne presse auprès de certains officiers de l'armée et révolutionnaires dans certaines zones de l'Ouest du pays, à Tripoli, et à Misrata, ville puissante qui domine la majorité de la ville de Tripoli.

Autre fait qui a contribué à retarder l'unification de l'armée libyenne, la non reconnaissance par Khalifa Haftar du gouvernement d'union nationale émanent de l'Accord politique de Skhirat, signé le 15 décembre 2015 au Maroc, sous les auspices des Nations unies.

Remis en service par le Parlement, Haftar, qui a été nommé chef des forces armées nationales et promu au grade de maréchal en raison de ses succès face aux groupes armés, a fait pressions sur l'instance législative pour ne pas voter la confiance au gouvernement dirigé par Fayez al-Sarraj, président du Conseil présidentiel.

La clause numéro 8 de l'Accord politique stipule que tous les postes militaires et civils sont considérés comme vacants à partir de la date de signature de l'Accord, en attendant d'être pourvus par le Conseil présidentiel, qui nomme de nouveaux responsables.

Cette article controversé implique de facto que le maréchal Khalifa Haftar est limogé.

Le nouveau Plan d'action de l'Envoyé de l'ONU, Ghasan Salamé, dont la mise en œuvre a commencé avec la première des trois phases portant sur la révision de l'Accord, œuvre à surmonter ces obstacles en procèdent à des amendements de l'Accord politique à travers des groupes de dialogue issus des deux Assemblées le Parlement de Tobrouk (est) et le Haut Conseil d'Etat à Tripoli, un organe consultatif.

Il faut reconnaître que depuis 2011 , les organisations internationales comme l'Union européenne et l'OTAN, ainsi que des pays comme l'Algérie, la Tunisie, la Turquie, l'Italie, la Grande-Bretagne et l'Allemagne tentent de former le noyau de la future armée libyenne avec des sessions organisées à l'extérieur du pays.

Aujourd'hui , la rencontre entre officiers libyens, tenue du 26 octobre au 2 novembre, a et clôturée au Caire sur une note d'optimisme quant à la réunification de l'armée.

Au cours de ces assises, en coordination avec la partie égyptienne, les militaires libyens ont étudié les mesures pratiques pour unifier les rangs de l'armée, loin des tiraillement politiques et tribaux, en mettant comme objectif l'intérêt du pays.

Ils ont aussi discuté des rapports entre l'autorité civile et l'armée ainsi que la tutelle que cette dernière doit exercer sur l'institution militaire. Les officiers libyens ont promis de se rencontrer prochainement pour parachever les discussions sur l'unification de l'armée.

Si une telle entreprise réussit, cela pourrait contribuer à la stabilité de la Libye en assurant la sécurisation de ses frontières terrestres, maritimes et aériennes et en permettant une lutte plus efficace contre les groupes djihadistes et le terrorisme.

