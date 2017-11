Les jeunes appellent à l’instauration d’un véritable Etat de droit au Congo

03 Novembre 2017

Brazzaville, Congo, 3 novembre (Infosplusgabon) - La plate-forme politique "Jeunes debout", regroupant des associations et individualités juvéniles issues de tout bord politique, a invité, jeudi à Brazzaville, les autorités à instaurer un véritable Etat de droit pour sortir le Congo de la crise multidimensionnelle qu’il traverse.

Au cours d’un point de presse, ces jeunes se sont dit préoccupés par la situation socio-politique du Congo, estimant que briser le silence observé depuis un certain temps par l’ensemble de la jeunesse congolaise était une attitude responsable pour ne pas cautionner la crise actuelle.

"Le Congo est gravement malade à cause de la mauvaise gestion des gouvernants qui a favorisé la dette exorbitante du pays à plus de 120 pc du PIB. Sans oublier la situation du Centre hospitalier et universitaire (CHU), de l’université Marien Ngouabi de Brazzaville" a constaté le coordonnateur de la plate-forme, Aser Sidney Odene, qui cite aussi la crise humanitaire du Pool, la détention de certains prisonniers politiques et d’opinions qui ne peuvent plus être des sujets tabou.

Les "Jeunes debout" ont ainsi appelé l’ensemble des jeunes à une prise de conscience afin de promouvoir et sauvegarder les valeurs citoyennes et militer pour l’alternance générationnelle.

La voix des ‘’Jeunes debout’’ se veut être une force de proposition et de réflexion des jeunes à l’endroit des pouvoirs publics qui ont le devoir de garantir la paix sociale, l’unité nationale et l’égalité des chances.

"Nous demandons au pouvoir de poser des actes significatifs pour décrisper le climat socio-politique et régler les problèmes quotidiens des Congolais. Cela passe par l’arrêt des inculpations injustifiées ; le respect par la force publique des droits et libertés individuels des populations ; la libération des prisonniers politiques et d’opinions ; la convocation d’un dialogue inclusif sous la supervision de la communauté internationale", a indiqué Aser Sidney Odeney.

