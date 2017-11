Partenariat entre Angola Cables et Microsoft pour la transformation numérique en Afrique

03 Novembre 2017

Abidjan, Côte d'Ivoire, 3 novembre (Infosplusgabon) - L'opérateur de télécommunications Angola Cables a annoncé la conclusion, mercredi, d'un partenariat avec Microsoft ExpressRoute afin de répondre aux besoins des organisations situées en Afrique et migrant leurs applications commerciales et leurs infrastructures informatiques vers le Cloud, et accélérant la transformation numérique sur le continent.

A partir de la plateforme Cloud Microsoft Azure, Angola Cables a créé ACloud Connect afin de fournir des connexions dédiées de haute qualité à un réseau mondial de 42 régions Azure offert par Microsoft, et une connectivité à Angonap, son centre de données situé à Luanda, indique le communiqué transmis à Infosplusgabon.

En tant qu’une des plateformes informatiques Cloud, à la souplesse de niveau entreprise, Azure permet aux organisations d’étendre leurs réseaux locaux sur le Cloud grâce à une connexion privée. Comme les connexions ExpressRoute ne transitent pas par l’Internet public, les clients profitent d’une connectivité fiable, rapide et plus prévisible que les connexions conventionnelles.

Proposant des liens Ethernet dédiés entre les infrastructures de la clientèle et les centres de données Azure, en plus d’exploiter l’une des structures IP/MPLS les plus avancées au monde, Angola Cables ACloud Connect interconnectera l’Afrique et le reste du monde.

Le service devrait être disponible à partir de novembre 2017, et Angola Cables va se concentrer initialement sur le service des organisations basées en Angola et en Afrique du Sud avec ACloud Connect.

"Nous considérons ACloud Connect comme une extension naturelle des propres infrastructures informatiques des clients. En plus de bénéficier de la taille et de l’économie de Microsoft Azure, les clients basés en Afrique peuvent aussi espérer des services à faible latence", a déclaré le président-directeur général d'Angola Cables, Antonio Nunes.

La plateforme Cloud Azure, complétant NAPAfrica en Afrique du Sud, proposant l’appairage à travers l’Afrique subsaharienne, aidera à protéger les actifs en ligne des organisations, alors qu’elles cherchent à se développer mondialement, tout en conservant "la résidence des données" sur le continent africain.

"L'expérience et l’approche de la société Microsoft envers le Cloud répond aux besoins des clients de façon différenciée. Notre approche unique du Cloud couvre trois zones qui, combinées, donnent à la clientèle plus de choix et de souplesse au niveau du Cloud : les capacités de l’entreprise, l’infrastructure globale et les solutions hybrides complètes", a expliqué la responsable pays de Microsoft en Afrique du Sud, Laurence Janssens.

"Grâce au partenariat avec Microsoft, Angola Cables semble prendre toutes les bonnes décisions pour devenir un catalyseur clé de l’adoption du Cloud sur le continent", a estimé l'analyste sectoriel des pratiques de transformation numérique chez Frost

FIN/INFOSPLUSGABON/IOD/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon