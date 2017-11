Le Nigeria exhorte l'Espagne à privilégier le dialogue pour l'indépendance de la Catalogne

03 Novembre 2017

Abuja, Nigeria, 3 novembre (Infosplusgabon) - Le gouvernement nigérian a exhorté l'Espagne à privilégier le dialogue pour résoudre la crise politique qui secoue le pays suite à l'indépendance proclamée de la Catalogne.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié par son porte-parole, M. Tope Adeleye Elias-Fatile, indique que l'Espagne a les moyens de résoudre cette crise.

Selon le communiqué, ''le gouvernement fédéral de la République du Nigeria suit avec l'intérêt certain les récents développements en Espagne, suite à la déclaration d'indépendance de la Catalogne.

"Dans l'intérêt d'une coexistence pacifique et harmonieuse, nous encourageons les deux parties à agir dans le cadre de la Constitution, à privilégier le dialogue et à parvenir à un règlement pacifique de la crise.

"Nous avons confiance en la capacité du gouvernement espagnol et de ses institutions à résoudre cette crise et à rétablir l'unité et l'intégrité territoriale du pays".

FIN/INFOSPLUSGABON/IOD/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon