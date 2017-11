L'ambassadeur britannique en Libye annonce la reprise des activités du service des visas

03 Novembre 2017

Tripoli, Libye, 3 novembre (Infosplusgabon) - L'ambassadeur britannique en Libye, Peter Millett, a annoncé "le parachèvement de l'équipement du siège de l'ambassade à Tripoli" assurant que la section visa débutera "bientôt" ses services à partir de la capitale libyenne, et que "l'ambassade reprendra prochainement ses activités avec toutes ses capacités à l'intérieur de la Libye".

L'annonce a été faite lors d'une réunion entre l'ambassadeur britannique en Libye, Peter Millett, et le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, qui ont discuté de plusieurs projets de coopération entre les deux pays, selon un communiqué du bureau de l'information publié jeudi sur son site Internet.

La réunion a évoqué "ce qui est arrivé dans la ville de Derna, le sanglant bombardement aérien", a indiqué le communiqué qui souligne que Fayez al-Sarraj "a réitéré ses exigences à la communauté internationale pour agir rapidement et efficacement afin d'enquêter et de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que cela ne se répète plus".

Pour sa part, l'ambassadeur britannique en Libye, Peter Millett, a exprimé "ses regrets à l'égard de l'incident et fait part de sa sympathie aux familles des victimes de bombardements aériens" déclarant son soutien à la position du président du Conseil présidentiel et le gouvernement de réconciliation nationale à l'égard de l'incident, selon le Bureau d'information.

Le diplomate britannique a souligné que "la politique cohérente du Royaume-Uni est de travailler pour assurer la sécurité et la stabilité en Libye et le succès de la voie du consensus selon la feuille de route présentée par l'Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies", a indiqué le communiqué.

Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, a transmis à l'ambassadeur britannique les remerciements du gouvernement pour les efforts du Royaume-Uni et sa contribution aux opérations de déminage de la ville de Syrte et de ses environs.

