Le Soudan condamne l'attentat terroriste à New York

03 Novembre 2017

Khartoum, Soudan, 3 Novembre (Infosplusgabon) - Le Soudan a “fermement condamné" l'attentat terroriste qui s'est produit mardi à New York et qui a fait huit morts et plusieurs blessés dans ce qui “est considéré comme un crime horrible qui défie toutes les valeurs humaines”.

Le ministre adjoint des Affaires étrangères du Soudan, l'ambassadeur Abdul-Ghani Al-Nayem a, selon l'agence nationale de presse soudanaise (Sudan news agency), transmis au gouvernement et au peuple américains au nom du gouvernement et du peuple soudanais, par le biais du Chargé d'Affaires américain, Steven Koutsis, les condoléances et la sympathie du Soudan aux familles éplorées et aux victimes.

Le diplomate soudanais a renouvelé la condamnation par son pays de tout acte terroriste, de nature à ôter la vie, à blesser et à terroriser d'innocentes populations civiles, ce qui est rejeté par toutes les religions et par le droit international.

Il a exprimé la solidarité et le soutien total du Soudan en faveur de toutes les mesures que le gouvernement américain prendrait pour assurer la protection et la sécurité de son peuple.

Le sous-secrétaire a renouvelé l'appel de son pays invitant la Communauté internationale à intensifier ses efforts et la coopération pour barrer le chemin à toutes les formes d'activités terroristes et criminelles.

