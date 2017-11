Le Rwanda lance une étude pour analyser les retombées économiques des données météorologiques

Le 1er novembre 2017 à Montpellier, le Chef de l’Etat Pied-Noir, Pierre Granès, a constitué le gouvernement tant attendu de la " Fédération des Deux Rives". Une avancée importante qui devrait fédérer les indécis et mobiliser plus que jamais des Hommes et des Femmes dans le nouvel Etat. Autour de Jacques Villard, Président du Conseil des Ministres et Porte-parole du Gouvernement Pied-Noir en exil, et du Président de l’Assemblée nationale, Christian Schembré, le train du renouveau a bien quitté la gare…