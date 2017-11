TunisAir lance son premier vol vers le Bénin le 14 novembre prochain

02 Novembre 2017

Tunis, Tunisie, 2 novembre (Infosplusgabon) - La compagnie aérienne tunisienne, TunisAir, va lancer son vol inaugural entre la Tunisie et le Bénin le 14 novembre prochain, a annoncé le ministre tunisien du Transport, Radhouane Ayara.

Cette nouvelle liaison aérienne traduit la volonté des autorités tunisiennes de renforcer les activités de la compagnie en Afrique en mettant en service sept nouvelles lignes à destination des pays africains au sud du Sahara.

Les autorités tunisiennes souhaitent, avec ces nouvelles lignes, faciliter aux hommes ďaffaires et aux structures publiques et privées le renforcement de leurs échanges commerciaux, culturels et touristiques avec le reste du continent.

Acet égard, TunisAir a effectué son premier vol à destination de la Guinée-Conakry le 27 mars dernier, en programmant deux vols hebdomadaires entre Tunis et Conakry, via Dakar les lundis et jeudis.

La compagnie tunisienne vise à élargir son réseau vers les pays du continent africain qui devrait atteindre à la fin de l'année 13 destinations à travers 62 vols hebdomadaires à partir de l'aéroport international de Tunis-Carthage.

Outre Conakry et Cotonou, TunisAir, qui a une ligne vers Niamey depuis 2016, veut lancer une série de lignes dans les deux prochaines années, en desservant également Douala (Cameroun), N'Djamena (Tchad) en 2018 et Libreville (Gabon) en 2019, indique-t-on.

Le marché africain a représenté en 2015 et 2016 environ 7 pc du volume des activités de TunisAir qui vise à atteindre 15 pc à l'horizon 2020.

La Tunisie, rappelle-t-on, avait annoncé la suppression du visa pour les ressortissants de plusieurs pays africains dont le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Guinée équatoriale, la Guinée- Bissau, la Namibie, l'Afrique du Sud et le Gabon.

