Le Cap-Vert va injecter 45 millions d'euros dans la réhabilitation urbaine

Praia, Cap-Vert, 2 novembre (Infosplusgabon) - Le gouvernement du Cap-Vert a présenté, mardi, la lettre de Politique nationale d’aménagement territorial et de l’urbanisme qui prévoit d’investir d'ici 2021 cinq milliards de escudos cap-verdiens, soit environ 45 millions d’euros.

En s’exprimant lors de la session de présentation du document, à l'occasion de la célébration le 31 octobre de la Journée mondiale des villes, le Premier ministre cap-verdien, Ulisses Correia e Silva, a souligné l'importance de "villes organisées, planifiées, en sécurité, avec un bon niveau d’assainissement" comme centres vitaux du dynamisme de l’économie nationale.

De ce fait, a-t-il souligné, le gouvernement a décidé d’investir, en partenariat avec les mairies, cinq milliards de escudos, soit près de 45 millions d’euros, à l’horizon 2017-2021, pour la réhabilitation urbaine et environnementale.

Selon lui, l’objectif est de faire en sorte que "les villes contribuent plus et positivement à la compétitivité du pays".

Selon Ulisses Correia e Silva, les occupations informelles avec des habitations qui ne respectent pas les normes de construction (...) représentent un des principaux défis de l’aménagement territorial au Cap-Vert.

Toutefois, il a reconnu que "la qualité des villes ne sera pas atteinte sans une politique de financement forte de l’habitat", et que la "lutte contre la pauvreté passe par la satisfaction des besoins primaires d’habitat associés aux conditions sanitaires ".

Dans ce sens, le gouvernement a défini comme priorité d’intervenir dans les zones investies par des baraques dans les îles touristiques de Sal et de Boa Vista.

Le chef du gouvernement cap-verdien a garanti que, par rapport à ces deux situations, il existe déjà un cadastre élaboré, estimant un investissement pour la résolution du problème à 2,3 milliards de escudos (environ 21 millions d’euros) pour que les deux îles, qui accueillent le plus grand nombre de touristes qui visitent l’archipel, aient un paysage différent.

D’après l’Institut national des statistiques (INE), en 2030 un tiers de la population sera concentrée à Praia, une tendance qui créera une "hyper atrophie" de certains centres urbains avec des impacts négatifs sur le processus de planification et de gestion des villes tels que l’escalade de la précarité sociale, l’occupation désordonnée du territoire, l’augmentation des occupations informelles et de l’occupation des zones à risque environnemental très élevé.

Pour la ministre de l’Aménagement et des Travaux Publics, Mme Eunice Silva, il urge de "de travailler et d’inverser d’une manière intelligente la situation et nous devons prendre ces défis comme des opportunités en vue de transformer nos espaces urbains en espaces appréciables, prospères et inclusifs".

Mme Eunice Silva a souligné que la Lettre de politique d'aménagement territorial était un "document d’orientation" du gouvernement pour l’aménagement des espaces habitables, englobant le plan et la gestion des villes, en vue d’améliorer les conditions de vie des populations, de réduire les inégalités, de renforcer la résilience, de lutter contre la pauvreté et de garantir la sécurité et les services de base.

Cette Lettre est le résultat d’un travail conjoint entre le gouvernement et l’ONU-Habitat, et a impliqué aussi les institutions du gouvernement, les ordres professionnels, les académies et autres secteurs de la société civile.

