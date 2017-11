Les Congolais invités à préserver les ressources fauniques

02 Novembre 2017

Brazzaville, Congo, 2 novembre (Infosplusgabon) - La ministre congolaise de l’Économie forestière, Rosalie Matondo, a invité mercredi les usagers des forêts congolaises à une prise de conscience collective de la nécessité de pérenniser les ressources fauniques, reconnues comme catalyseur des équilibres géo-écologiques et du développement socio-économique.

"La faune sauvage, à travers les fonctions biologiques telles que la pollution, la dissémination des graines et l’accélération de leur germination, le dégagement des lits des cours d’eau, la fertilisation des sols, assurés par ses innombrables composantes, participe de manière remarquable et significative au fonctionnement des écosystèmes et des paysages", a indiqué Mme Matondo, à l’occasion de la fermeture de la chasse au Congo, effective depuis 1er novembre.

Mme Matondo a souligné l’importance de préserver les écosystèmes naturels, qui constituent l’habitat de cet élément de la biodiversité et conditionnent la survie de la faune.

Pour la ministre, le contexte national actuel, caractérisé par l’exploration de nouveaux axes de diversification de l’économie, l’exploitation optimale des ressources fauniques peut constituer un levier d’accroissement des revenus de l’Etat et des tiers, notamment par le développement de filières d’approvisionnement durables des zones rurales et urbaines en protéines animales, et l’écotourisme.

"La fermeture de la saison de la chasse ne grève pas le droit d’usage des communautés locales et populations autochtones, notamment le droit de chasser à des fins d’autoconsommation", a-t-elle soutenu, ajoutant, cependant, que toutes les actions allant au-delà de ces limites sera réprimée par les agents assurant l’ordre public.

La fermeture de la chasse résulte des dispositions de l’arrêté du 12 août 1972, fixant les périodes d’ouverture et de fermeture de la chasse en République du Congo.

Ouverte le 1er mai 2017, la saison de la chasse sera fermée pour une période de six mois.

L’objectif visé est de permettre la reproduction des animaux sauvages dans des conditions idéales de sérénité, suite aux prélèvements opérés par les usagers au cours des six derniers mois, rappelle-t-on.

FIN/INFOSPLUSGABON/MOL/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon