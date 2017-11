France : Neuf villes africaines rejoignent le Réseau des villes créatives de l’UNESCO

01 Novembre 2017

Paris, France, 1er novembre (Infosplusgabon) - Neuf villes africaines ont rejoint le Réseau des villes créatives de l’UNESCO pour mettre l'innovation et la créativité au cœur des nouvelles stratégies urbaines pour un développement plus durable et plus inclusif, a indiqué, mercredi, l’agence onusienne.

«Ces nouvelles désignations témoignent d'une plus grande diversité dans les typologies des villes et d'un meilleur équilibre géographique, avec 19 villes de pays jusqu'alors non-représentés dans le Réseau. Le cadre de coopération mis en place pour encourager les candidatures de villes issues de la région Afrique, une priorité globale de l'UNESCO, a également porté ses fruits, avec 9 villes africaines qui rejoignent le Réseau», a souligné la directrice générale de l’UNESCO, dans un communiqué de presse.

Le Réseau des villes créatives de l'UNESCO, créé en 2004 et qui compte désormais un total de 180 villes dans 72 pays, met en valeur la créativité de ses membres autour de sept domaines : artisanat et arts populaires, arts numériques, design, film, gastronomie, littérature et musique.

Les 09 nouvelles Villes créatives africaines de l'UNESCO sont : Le Caire (Égypte) – Artisanat et arts populaires, Le Cap (Afrique du Sud) – Design, Durban (Afrique du Sud) – Littérature, Ouagadougou (Burkina Faso) – Artisanat et arts populaires, Porto-Novo (Bénin) – Artisanat et arts populaires, Praia (Cap Vert) – Musique, Sokodé (Togo) – Artisanat et arts populaires, Tétouan (Maroc) – Artisanat et arts populaires et Tunis (Tunisie) – Artisanat et arts populaires.

Au-delà des différences géographiques, démographiques ou économiques, les Villes créatives s'engagent à développer et à échanger de bonnes pratiques innovantes pour promouvoir les industries créatives, renforcer la participation à la vie culturelle et intégrer la culture dans les politiques de développement urbain durable, a souligné l’agence onusienne.

