Mali : L'attaque perpétrée contre le convoi du député à la une de la presse malienne

01 Novembre 2017

Bamako, Mali, 1er novembre (Infosplusgabon) - La Presse malienne a évoqué, ce mercredi, dans ses colonnes, l’attaque du convoi du doyen des députés maliens, président de la Haute cour de Justice, Abdrahamane Niang, à quelques kilomètres de Tenenkou, dans la région de Mopti (Centre) où il venait de séjourner.

Sous le titre «Attaque du convoi du président de la Haute cour de justice : six morts et des blessés», le quotidien national "L’Essor" qui relate les circonstances dans lesquelles, a été perpétrée cette attaque.

Le journal se réjouit, cependant, du fait que le président de la Haute cour de justice soit sorti indemne, sans aucune égratignure, de cette attaque dont les auteurs n’ont pas encore été identifiés.

"L’Essor" regrette la mort du chauffeur du député et de cinq militaires des forces armées maliennes, tués au cours des échanges de tirs entres les assaillants et les militaires venus en renfort, à partir d’autres localités, pour sécuriser la zone et sauver des vies humaines.

Sur le même sujet, le quotidien privé "L’Indépendant" affiche à sa Une la photo du député Niang et indique que l’attaque contre le président de la Haute cour de justice a coûté la vie à cinq militaires et le chauffeur du député.

Selon ce journal, cette situation montre encore une fois, la nette détérioration de la situation sécuritaire dans la région de Mopti (Centre), laissée à la merci des terroristes qui y font la pluie et le beau temps, s’insurge "L’Indépendant", regrettant qu’aucune activité économique n’est possible aujourd’hui dans cette zone où environ 500 écoles n’ont pas ouvert leurs portes lors de la rentrée scolaire 2017, où 150.000 élèves ont abandonné les salles de classes.

«Les différents mécanismes de sécurisation mis en place par les autorités maliennes n’ont jusqu’ici pas fait leur preuve», conclut "L’Indépendant".

Le quotidien privé "Le Républicain", à la Une, en rouge : l’honorable Abdrahamane Niang échappe de peu à la mort, six personnes tuées dont cinq militaires.

Pour le journal, le député âgé de 76 ans dont le convoi a été attaqué par des bandits armés habillés en tenue militaire, revenait d’une visite familiale de Tenenkou, région de Mopti, quand son convoi a été attaqué.

Le journal pointe du doigt les hommes de Amadou Koufa, un chef djihadiste recherché par les autorités maliennes, qui dictent leur loi aujourd’hui dans le centre du Mali où plusieurs centaines d’écoles n’ont pu ouvrir cette année à cause de l’insécurité due à l’absence de l’Etat dans la zone.

Selon ce journal, cela fait plusieurs mois que les ressortissants de Ténenkou, ville natale du député Niang, tirent sur la sonnette d’alarme sur l’insécurité chronique qui prévaut dans ce cercle (préfecture).

Dans le même ordre d'idées,"Le Combat", autre quotidien privé, écrit que le président de la Haute cour de justice a frôlé la mort entre les localités de Dia et Diafarabé, dans le cercle de Tenenkou, suite à un attentat au cours duquel la vie du doyen de l’Assemblée nationale du Mali et son épouse a été heureusement épargnée. «Ce sont des miraculés de Mopti", écrit le journal, qui pense que le convoi a, ainsi, échappé de justesse à une mort ou un enlèvement grâce à la détermination des forces armées maliennes venues au secours du député et qui ont perdu cinq éléments tués dans une explosion de mines, selon le journal.

"Le Démocrate", hebdomadaire paraissant les mercredis, évoque l’attaque contre le convoi du député Niang et de sa garde rapprochée, tombés dans une embuscade meurtrière et sauvés par les forces armées maliennes.

FIN/INFOSPLUSGABON/UYT/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon