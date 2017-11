Urgent : Le président togolais, Faure Gnassingbe au Liberia pour une médiation

01 Novembre 2017

Monrovia, Liberia, 1er novembre (Infosplusgabon) - Le chef de l'Etat togolais et président en exercice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Faure Gnassingbe, est arrivé mercredi dans la capitale libérienne, Monrovia, à la tête d'une mission de la CEDEAO sur les questions électorales, a rapporté une source proche de la CEDEAO.

Le Liberia doit organiser le deuxième tour de son élection présidentielle entre l'ex-star du football, George Weah et le vice-président sortant, Joseph Boakai.

Cependant, les résultats du premier tour du scrutin du 10 octobre menacent la paix et la sécurité du pays qui se remet lentement d'une guerre civile meurtrière qui a fait des dizaines de milliers de victimes, détruit des infrastructures et littéralement stoppé son développement.

L'arrivée du président Gnassingbe à Monrovia coïncide avec la décision de la Cour suprême d'ordonner à la Commission électorale (NEC) de suspendre tous les préparatifs du deuxième tour de mardi prochain jusqu'à l'examen d'un recours déposé par Charles Brumskine, qui a terminé troisième au premier tour.

La NEC prend les dispositions pour l'organisation du deuxième tour, mais elle a fait l'objet de plaintes suite à la proclamation des résultats officiels du premier tour par l'Alternative National Congress (ANC), l'All Liberian Party (ALP), et le Liberty Party (LP).

Le 29 octobre, lors d'une conférence de presse organisée par l'Unity Party (UP-au pouvoir), l'All Liberia Party (ALP) et le Liberty Party (LP), M. Wilmot Paye, président de l'UP, a allégué une ingérence directe de la présidente libérienne, Ellen Johnson Sirleaf et réclamé la dissolution de la NEC.

Les anormalités dénoncées au cours de la conférence de presse sont la fraude systématique et généralisée ; l'incompétence de la NEC ; et les défaillances et/ou les actions et omissions délibérées de la NEC qui ont empêché un millier de Libériens de voter.

Les partis ont mentionné les réunions de la présidente Sirleaf avec les membres de la NEC et de petits magistrats pour influencer leur rôle et leurs décisions dans le processus électoral, entre autres.

Mais les services présidentiels ont jugé ces accusations "sans fondement". Comble de l'ironie, le parti au pouvoir est de ceux qui véhiculent les allégations contre Mme Sirleaf.

"Nous voulons être très clairs et préciser qu'à aucun moment la présidente Sirleaf n'est intervenue dans le processus électoral ou dans les résultats des élections générales et présidentielle", a déclaré son secrétaire aux Relations avec la presse, Jerolimek Piah.

Il a ajouté que ces allégations sont "le fait d'agents provocateurs que tous les Libériens épris de paix devraient condamner et désavouer", en notant qu'il s'agit également d'une "tentative de miner le processus démocratique libérien".

Le 31 octobre 2017, le candidat du Liberty Party, Charles Brummskine et son co-listier ont déposé un recours pour obtenir l'annulation du deuxième tour en alléguant une violation de la Constitution et de la loi électorale, des actes frauduleux et de graves irrégularités lors du premier tour du 10 octobre.

La NEC et les membres du Conseil des commissaires ont été sommés de comparaître devant la Cour suprême, le 02 novembre, pour démontrer que le recours est sans objet.

Ainsi, la NEC a été instruite par la Cour suprême de suspendre toutes les activités relatives à l'organisation du deuxième tour prévu, le 07 novembre.

