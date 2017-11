France : La composition du premier gouvernement Pied-Noir en exil officiellement connu

01 Novembre 2017

France-Politique-Composition du gouvernement Pied-Noir en exil

MONTPELLIER, 1er novembre (Infosplusgabon) - Pierre Granès, Président du nouvel Etat Pied-Noir dénommé " Fédération des Deux Rives", a chargé ce mercredi le Président du Conseil des Ministres et Porte-parole du Gouvernement Pied-Noir en exil, Maître Jacques Villard, de publier une première liste de 18 ministres, actée à l’issue d’un Conseil des ministres. Des Secrétaires d’Etat et des Ambassadeurs Extraordinaires seront connus au cours des prochaines semaines. Le 13 novembre 2017 seront remis aux plus hautes autorités de la République française, les dossiers concernant la création de l’Etat Pied-Noir.

Voici la composition du Gouvernement du nouvel Etat :

Ministre des Affaires Etrangères et Européennes : Maître Jacques CAVANNA, Avocat.

Ministre de l’Intérieur et de la Fonction Publique : Ingénieur Christian GOUCHET, Auditeur à l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale, Ingénieur de l’Industrie.

Ministre de l’Economie et des Finances : Maître Serge COMOLLI, Avocat.

Ministre de la Communication : M. Jérôme LLOBET, Responsable-dirigeant du Cercle Archimède, Chef d’entreprise, Conseiller en Communication et Stratégie d’entreprises.

Ministre du Protocole et de la Sécurité : M. Sébastien ZANELLI, Expert en gestion Technique, Logistique et de Sécurité.

Ministre des Affaires Cultuelles : M. Serge AIGON, Cadre bancaire (ER).

Ministre des Affaires Sociales : M. Bruno GARCIA, Conseiller Financier et Patrimoine.

Ministre des Affaires Méditerranéennes et de la Mer Noire : Docteur Guy SUAREZ, Thérapeute pluridisciplinaire, Directeur de Centre de Formation et de Thérapie globale.

Ministre du Territoire, de l’Ecologie et du Développement durable : M. Charles BEINIO, Chef d’entreprise, Ingénieur de l’Industrie et du Bâtiment.

Ministre de la Maîtrise de l’Energie et des Energies Renouvelables : M. Jean-Claude INTARTAGLIA, Cadre (ER) d’ENEDIS (Electricité Réseau de France).

Ministre de l’Education Nationale, de la Formation et de la Francophonie : Professeur Mariya DIAMANDIEVA, Mathématicienne, Astronome.

Ministre de la Culture, des Arts et des Lettres : Madame Michèle SOLER, Présidente du Cercle Algérianiste de Nice.

Ministre de la Mémoire et des Traditions : M. René PICO, Conseiller en gestion de Portefeuille d’Actions, Bourse et Placements (ER), Membre du Conseil d’Administration du Cercle Algérianiste de Nice.

Ministre du Tourisme : M. Pierre LABORDA, Directeur Général d’une filiale française de Travaux Publics en Afrique de l’Ouest, Afrique du Nord et Outre-Mer (ER).

Ministre du Commerce : M. Raphaël SIBONI, Chef d’entreprise.

Ministre de la Jeunesse et des Sports : M. Jean-Jacques SAUVETERRE, Ancien Président du Rugby-club de Montpellier, Chef d’entreprise.

Ambassadeur Extraordinaire en Afrique Centrale, ayant rang de Ministre : Son Excellence Antoine NKOLO-LAWSON, Consultant en Communication, Ecrivain, Président de l’Agence de Presse InfosPlusGabon.

Ambassadeur Extraordinaire dans les Balkans, ayant rang de Ministre : Son Excellence Jean JANJIS, Ingénieur, Chef d’Entreprise.

La Fédération des Deux Rives comprend une Assemblée Nationale que préside Christian Schembré, président Montpellierain de l’Association pour la promotion du peuple Pied-Noir.

Jacques Villard qui préside le Conseil des Ministres est le porte-parole du Gouvernement. Mandataire Judiciaire Ad Hoc, dernier Intendant Général de l’Ecole Catholique, Royale et Militaire de Sorèze (Tarn) et Cofondateur du Cercle Algérianiste, M. Villard est, en outre, le Président du Comité Œuvrant en Méditerranée pour la Paix, l’Assistance sociale et la Solidarité (COMPAS), rappelle-t-on. Nous y reviendrons.

