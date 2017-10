Démenti formel sur une rencontre entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara

31 Octobre 2017

Abidjan, Côte d'Ivoire, 31 octobre (Infosplusgabon) - Le service de communication du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kigbafori Soro, a qualifié mardi, "d'information inexacte", sa rencontre relayée par certains médias et réseaux sociaux avec le Président Alassane Ouattara.

Dans un communiqué rendu public, le conseiller en communication de M. Soro, Moussa Touré, traite "d'information inexacte" une rencontre le 29 octobre au palais présidentiel entre le Président Ouattara et M. Soro.

"Le président de l’Assemblée nationale, comme il l'avait annoncé à son retour de Russie, a sollicité une audience auprès du chef de l’Etat et est en instance d'être reçu", précise le communiqué.

Dans son édition de ce mardi, le quotidien "Le Jour Plus", proche du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, avait titré "après sa rencontre avec Ouattara, Guillaume Soro: "2020 n'est pas dans mon agenda". En ajoutant, "le PAN appelle ses partisans à calmer le jeu".

Si publiquement les deux hommes d'Etat jurent la main sur le cœur que leurs relations sont excellentes, les pro-Soro ne manquent pas de dénoncer une chasse aux sorcières dont ils font l'objet. Plusieurs hauts cadres proches de M. Soro ont été débarqués sans ménagement.

Après sa mise sous mandat de dépôt et son incarcération à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (Maca), le 9 octobre dernier dans le cadre de l'enquête sur la découverte d'une cache d'armes de six tonnes à son domicile de Bouaké, le directeur du protocole de M. Soro, Souleymane Kamaraté Koné, avait pointé un doigt accusateur sur le Président Ouattara comme l'auteur de son arrestation dans l'optique de viser son patron pour empêcher sa candidature à l'élection présidentielle de 2020.

FIN/INFOSPLUSGABON/NBM/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon