Nigeria : 430 millions de dollars de l'UE pour la paix et la sécurité en Afrique

31 Octobre 2017

Abuja, Nigeria, 31 octobre (Infosplusgabon) - L'Union européenne (UE) a annoncé mardi, le déblocage de la somme de 430 millions de dollars pour la construction de la paix et de la sécurité en Afrique pour la période de 2014 à 2020.

M. Richard Young, le chef adjoint de la délégation de l'UE au Nigeria, a communiqué ces chiffres à Abuja lors de la Conférence sur la paix et la sécurité organisée conjointement par l'UE et l'Union africaine (UA).

Cette Conférence se penchera sur les principaux points du prochain sommet de l'UA prévu à Abidjan, en Côte d'Ivoire les 29 et 30 novembre 2017 et explorera les stratégies de promotion de la paix et la sécurité en Afrique.

M. Young a expliqué à la Conférence préparatoire d'Abuja que "l'Afrique est confrontée à une série de défis sécuritaires complexes et que ces défis sont liés à la sécurité même de l'Union européenne de diverses manières.

Les connexions entre la Libye et le Sahel, la Corne de l'Afrique et le Golf, entre la sécurité maritime et les communautés côtières sont toutes évidentes. L'Union africaine et l'Union européenne réagissent à ces défis et le sommet UA-UE à Abidjan sera l'occasion de s'assurer que les ripostes se renforcent et se complètent et apportent une solution durable au continent africain.

"Le thème de la Conférence, "Investir dans la jeunesse pour un avenir durable", sera abordé sous diverses perspectives de gouvernance, d'investissement, d'énergie et de migration. Les participants vont également souligner les stratégies continentales et régionales de paix et de sécurité en Afrique découlant principalement de l'Agenda 2063, ainsi que la stratégie de l'Union européenne en matière de sécurité.

"Il y a plusieurs thèmes chers aux populations, comme les questions de migration, de conflits et d'inclusion des jeunes dans la gouvernance. Les parties concernées estimant qu'il faut se pencher sur le côté préventif des pratiques et interventions pour la paix et la sécurité en Afrique en se concentrant sur les causes immédiates des conflits".

Le Dr. Oshita Oshita, directeur général de l'Institut nigérian pour la paix et la résolution des conflits, a déclaré que la Conférence est essentielle pour identifier les défis sécuritaires et les plans pour les résoudre.

John Cardinal Onaiyekan, l'archevêque catholique d'Abuja, a noté que la Conférence et le sommet d'Abuja sont une occasion de réaffirmer les engagements déjà pris, mais également de tirer les leçons du passé, d'explorer et d'identifier les nouvelles actions pour faire face aux défis récurrents et en constante évolution de la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique et en Europe".

Des responsables gouvernementaux, des acteurs du secteur privé, des décideurs, des jeunes, des représentants d'organisations non-gouvernementales et d'autres organisations vont participer à cette Conférence.

