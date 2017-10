Atelier jeudi sur la dimension économique de la décentralisation au Maroc

31 Octobre 2017

Abidjan, Côte d'Ivoire, 31 octobre (Infosplusgabon) - L'organisation faîtière des collectivités territoriales, Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (Cglu Afrique), en collaboration avec le Haut-Commissariat au plan (Hcp) du Maroc, organisent, le 2 novembre à Rabat, l’atelier national d’appui à la mise en œuvre de la dimension économique de la décentralisation au Maroc.

Selon le communiqué, la tenue de cet atelier est l’aboutissement d’une étude méthodologique initiée par les deux institutions depuis 2010. Le but de l’étude est de mettre au point une méthodologie permettant aux communes du Maroc de disposer d’un outil de pilotage du développement économique local en vue de la promotion des activités économiques et de l’emploi.

Dans le cadre de cette étude, la municipalité de Chefchaouen, dans le nord-ouest, a servi de projet pilote dont les premiers résultats ont été présentés en 2016.

Le principal objectif de l’atelier est de parvenir à terme au lancement d’un Programme national de relecture des plans de développement communaux (Pdc) et des plans de développement régionaux (Pdr), en vue de mieux prendre en compte la dimension économique de leur réalisation, en appui à la régionalisation avancée au Maroc.

Ainsi, les participants de l'atelier passeront en revue l’examen de la méthodologie utilisée pour obtenir les résultats de l’élaboration des comptes économiques de la ville de Chefchaouen et de sa province et leur portée pour les collectivités territoriales au Maroc ; la détermination de ce qu’implique l’élaboration des comptes économiques locaux en ce qui concerne la collecte des données statistiques ; l'élaboration d’un programme de relecture économique des plans de développement communaux et régionaux suivant la perspective du développement économique des territoires et l’examen du type de coopérations Sud/Sud pouvant être développées dans ces domaines.

L’ouverture officielle de l'atelier sera faite par M. Khalid Safir, Wali, directeur général des collectivités locales du ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc, en présence du

Haut Commissaire au plan, Ahmed Lahlimi Alami ; du président de l’Association des régions du Maroc (Arm), Mohand Laenser, du président de l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (Ampcc), Mohamed Boudra, et du secrétaire général de Cglu Afrique, Jean Pierre Elong Mbassi.

Une centaine de participants sont attendus, représentant les collectivités territoriales et les principaux départements impliqués dans la décentralisation et le développement économique au Maroc.

Des représentants également des institutions nationales et internationales comme la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (Cea), l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne (Afristats), le Fonds d’équipement communal du Maroc (Fec) et l’Initiative nationale du développement humain (Indh-Maroc) seront présents.

FIN/INFOSPLUSGABON/NBM/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon