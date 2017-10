L'Onu condamne les frappes aériennes meurtrières à Derna dans l’Est de la Libye

31 Octobre 2017

Tripoli, Libye, 31 octobre (Infosplusgabon) - La Mission d'appui des Nations unies en Libye (Unsmil) a condamné les frappes aériennes sur un quartier résidentiel de Derna (Est) dans la nuit de lundi, ayant provoqué des pertes civiles avec le décès de 16 personnes dont huit enfants et des femmes.

Dans un communiqué publié mardi, l’Unsmil a indiqué que, selon des informations reçues, au moins 12 enfants et femmes ont été tués et trois adultes et quatre enfants ont été blessés.

La mission a exprimé ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Elle a appelé à fournir un accès humanitaire immédiat et sans entrave et à la levée des restrictions de mouvement, en particulier pour ceux qui ont besoin d'un traitement médical.

L’Unsmil a réaffirmé que les attaques directes ou aveugles contre les civils sont interdites par le droit international humanitaire et rappelle à toutes les parties qu'elles ont l'obligation de protéger les civils.

Ces attaques surviennent après la découverte, jeudi, de 36 corps abandonnés au bord de la route reliant Benghazi et al-Abbiar (Est).

La Libye est en proie au chaos sécuritaire depuis la chute de l’ancien régime de Kadhafi survenue en 2011, en raison de l’effondrement des structures de l’Etat et de la prolifération des armes ayant favorisé l’omniprésence de milices et groupes armés.

