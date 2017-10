Togo : Un prêt de 4,860 milliards de F CFA de la BIDC à la SIMAT de Côte d’Ivoire

31 Octobre 2017

Lomé,Togo, 31 octobre (Infosplusgabon) - La Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC), a accordé, ce mardi à son siège à Lomé, un prêt de 4,860 milliards de F CFA à la Société ivoirienne de manutention et de transit (SIMAT), a-t-on constaté sur place.

Selon le document de l’Accord signé par Bashir Maman Ifo, Président de la BIDC et Stéphane Eholue, PDG de la SIMAT, ce financement va permettre le «renforcement des capacités et de modernisation» des outils de prestation de services de la SIMAT et contribuera au dynamisme de la chaîne de transport de la sous-région ouest africaine avec pour finalité d’améliorer l’efficacité des infrastructures portuaires et aéroportuaires de la Côte d’Ivoire.

Pour le Président de la BIDC, «cette intervention revêt un caractère stratégique et intégrateur en raison des externalités positives que génèrent les activités des ports sur l’économie d’un ensemble des pays de notre espace».

Le nouvel engagement de l’institution financière ouest africaine, indique-t-on, porte à environ 126,430 milliards de F CFA, les interventions de la BIDC en faveur de la Côte d’Ivoire dont 62% en faveur de la promotion et du développement du secteur privé.

FIN/INFOSPLUSGABON/ESA/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon