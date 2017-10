Burkina Faso : L’opposition politique exige la démission du ministre de la Sécurité

31 Octobre 2017

Ouagadougou, Burkina Faso, 31 octobre (Infosplusgabon) - Les partis politiques d’opposition du Burkina Faso réunis autour du chef de file de l’opposition ont exigé, mardi, la démission du ministre de la Sécurité, Simon Compaoré qu’ils ont jugé «incompétent».

«Au regard du comportement irresponsable de M. Simon Compaoré (ministre de la Sécurité) et de l’incompétence notoire dont il fait montre face aux problèmes sécuritaires de notre pays, l’opposition politique exige son départ immédiat de son poste de ministre de la Sécurité du Burkina Faso», lit-on dans une déclaration de l’opposition.

Pour l’opposition, «dans une république normale, un tel ministre est congédié et remplacé par une personne plus compétente, surtout s’il s’agit d’un ministère sensible comme celui de la sécurité. Mais M. Simon Compaoré étant un "actionnaire" important du MPP, il peut se permettre de narguer tout le monde, y compris le Président Kaboré, lequel manque visiblement de l’autorité qu’il faut pour le sanctionner».

«Dans la situation sécuritaire que vit actuellement notre pays, et après un tel étalage d’incompétence et d’arrogance, maintenir M. Simon Compaoré à ce poste, c’est montrer qu’on ne prend nullement au sérieux la question de la sécurité des Burkinabè», ajoute le texte.

La situation sécuritaire du Burkina Faso est marquée par des attaques terroristes quasi-quotidiennes, notamment au nord du pays. Des voix se lèvent, de plus en plus, pour exiger la démission du ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, par ailleurs président par intérim du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP, au pouvoir).

