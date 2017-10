Mario Semedo reprend les rênes de la Fédération cap-verdienne de football

31 Octobre 2017

Praia, Cap-Vert, 31 octobre (Infosplusgabon) - Mario Semedo a repris les rênes de la Fédération cap-verdienne de football (FCF), en obtenant le soutien de sept ligues régionales contre 04 pour son adversaire, Mario Avelino "Donnay", lors d'un vote au cours du week-end dernier.

Mario Semedo avait dirigé la FCF pendant 16 années consécutives (1999-2015), avant d'être remplacé au poste par Victor Osorio, en avril 2015, qui, lui-même, a été destitué en août dernier au cours d’une assemblée générale extraordinaire, convoquée par les ligues régionales, suite à la polémique sur l’organisation du dernier championnat national du football cap-verdien.

Depuis la destitution de Victor Osorio, la gestion de la FCF était assurée par une commission dirigée par Donnay, actuel président de la ligue régionale de Santiago Sud, qui a présenté sa candidature à la présidence de l’institution.

Deux autres pré-candidats au poste, José Mário Correia et Manuel Conceição, n’ont pas obtenu le nombre de souscriptions exigées de trois des 11 ligues régionales, pour entrer dans la course.

A l'issue de son élection, Mario Semedo a précisé que son retour au poste était un pari, surtout que par le passé, l’équipe nationale avait bénéficié d’importants investissements.

"ll est clair qu’il faut un nouveau tournant pour le football national en ce qui concerne les compétitions et le modèle de championnat national et les épreuves au niveau de la formation au football dans son ensemble", a souligné le nouveau président de la FCF, qui indique que ce sont là les "points marquants"de son mandat de quatre ans.

Pour ce qui est de l’équipe nationale, Mario Semedo a déclaré que la nouvelle direction de la FCF établira un plan pour sa modernisation et sa restructuration, étant donné qu’en ce moment, il y a des joueurs jeunes qui pourront être approchés en vue de les intégrer, à court terme, dans la sélection nationale.

Il a aussi garanti qu’il ne cessera de miser sur l’actuel entraîneur, Lucio Antunes, “un entraîneur qui fait des résultats”.

Quant au volet formation, Mario Semedo a promis de créer un "espace de transition" de junior à senior, en vue de mettre sur place un championnat national au niveau de ces classes d’âges.

Toutefois, il a promis que ce retour à la FCF sera synonyme d’un travail plus soigné et de mise en œuvre de mesures qui permettent une gestion plus professionnelle de l’organisation.

A cet effet, il a reconnu qu’il faut introduire des mesures correctives afin que nous "puissions être au niveau que tous espèrent et exigent, en ce moment, de la fédération et de l’équipe nationale"

Mario Semedo est à la tête de la Fédération qui comprend deux anciens directeurs généraux du Sport, Gerson Melo et Inácio de Carvalho, et des dirigeants sportifs tels que Joel Barros, Lito Semedo, Paulo Santos et Rui Évora, comme vice-présidents.

Álvaro Cruz, Hernâni Soares, Luís Aguiar, Samuel Cosmos et Nelson Barbosa complètent la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération cap-verdienne de football.

