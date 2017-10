Un tremblement de terre de 4,2 degrés sur l'échelle Richter enregistré ce mardi en Tunisie

31 Octobre 2017

Tunis, Tunisie, 31 octobre (Infosplusgabon) - L’Institut national tunisien de la météorologie a annoncé mardi, dans un communiqué, avoir enregistré, le même jour à 1h16, une secousse tellurique de magnitude 4,2 sur l'échelle de Richter au large du gouvernorat de Nabeul, à 75km au sud-est de Tunis.

La Tunisie fait partie des zones naturelles et non dangereuses par rapport au degré des secousses telluriques, les tremblements de terre y variant entre faibles et moyennes, n'entraînant pas de dégâts, signale-t-on.

La Tunisie se situe sur la rive nord du plateau africain, très proche du plateau euro-méditerranéen, où on enregistre entre 30 et 50 tremblements de terre par an.

Le service des tremblements de terre de l'Institut national tunisien de la météo affirme que cette moyenne est stable en Tunisie.

